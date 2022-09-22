فرح زينب عبد الله غاضبة من السوشال ميديا.. وتعلّق بطريقة بذيئة على منشور

أثار تعليق النجمة التركية "فرح زينب عبد الله" جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عبّرت عن غضبها من المقارنات بين النجوم بتعليق بذيء.

فرح زينب عبد الله تعلّق على الصفحات

صدمت النجمة التركية الشهيرة "فرح زينب عبد الله" متابعينها من جميع انحاء العالم بعد أن علّقت بتعليق على منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عبّرت فيه عن غضبها بسبب القليل من قيمة النساء.

وفي تفاصيل ما حدث فقد نشرت صفحة عربية خاصة بالمشاهير الأتراك استفتاء حول رأي الجمهور بمن هي الشريكة المناسبة للنجم التركي الشهير "ابراهيم تشيليكول: في مسلسله القادم العائلة.

وكان اسم النجمة التركية ضمن قائمة خيارات النجوم، ولكن يبدو واضحاً بأن هذا الأمر استفزّ فرح زينب عبد الله وكتبت تعليق بذيء عبر المنشور.

وكان السؤال من هي النجمة التي تناسب ابراهيم في مسلسله الجديد لتلعّق فرح على الصورة بقولها: "أمك".

فرح زينب عبد الله تردّ على منتقيدها

واثار هذا التعليق استياء الجمهور والمعجبين بالنجمة التركية الشهيرة، فانتقلت الفنانة التركية على اثرها الى صفحتها الخاصة لتبرير موقفها.

ونشرت الفنانة التركية تغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر" تقول فيه: "منذ سنوات عندما يتم النقاش على مسلسل ما توضع صور الممثلات المختلفات بجانب البطل ويتم النقاش من هي التي تليق به".

وتابعت فرح: "لقد سئمت هذه المقارنات دون معرفة شخصية البطل أو حتى معرفة قصة المسلسل كأننا بضاعة في السوق يتم اختيارها"، كما طالبت الجمهور بعدم المبالغة في الموضوع بعد أن حذفت تعليقها بعد ذلك.