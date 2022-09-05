مسلسل Extraordinary Attorney Woo يحصد نجاحات كبيرة على نيتفليكس.. وفرقة BTS تدعمه

لاقى المسلسل الكوري الجديد Extraordinary Attorney Woo نجاحًا كبيرًا منذ عرضه على منصة "نيتفليكس" العالمية خلال الأسبوع الماضي.

تفاصيل نجاح المسلسل الكوري Extraordinary Attorney Woo

حصل المسلسل الكوري الشهير على تقييمات عالية في Rotton Tomatoes والناس أجمعها على موقع غوغل، كما أصبح حديث الجماهير من جميع انحاء العالم.

وبسبب النجاح العالمي االذي حققه المسلسل فقد تداول الجمهور مقطع فيديو للفرقة الكورية الشهيرة BTS وعضوها النجم الشهير جين وهم يؤدون التحية المميزة التي كانت في المسلسل بين وو وصديقتها.

يجنن هيوكجي متابع دراما المحامية الاستثنائية وو يونغ وو ويبي يسوي لهم حلقة خاصة في الراديو حتى انه متدرب يقلد صوت تاي اوه وهو يقول "سوسبهانديو" و يقول لدونغهي تابعها بسرعة عشان نسوي الحلقة الخاصة لاننا متأخرين😭😭@SJofficial

pic.twitter.com/qUzPC7Qcph — قهووهه👵🏼 (@sj_love0) September 2, 2022

قصة المسلسل الكوري الشهير Extraordinary Attorney Woo

يدور المسلسل الكوري الشهير حول محاميّة مصابة بالتوحد ولديها نسبة ذكاء عالية، حيث أنها ساهمت في تحريك قضية التوحّد في كوريا الجنوبية.

ويتكون المسلسل من 16 حلقة حيث أنه يعرض على منصة نيتفليكس العالمية، وهو من بطولة النجمة الكورية الشهيرة: "بارك أون بن" بالاضافة كانغ تاي أوه.

نبذة عن النجم كانغ تاي اوه

هو نجم كوري اكتسب شهرة كبيرة وعدد كبير من المعجبين بعد مشاركته في مسلسل "Extraordinary Attorney Woo.

وكان النجم الكوري قد أعلن عن قرار صادم أحزن الجمهور بشكل كبير حيث أكّد بأنه سينضم الى الخدمة العسكرية في 30 سبتمبر القادم وسيكون هذا المسلسل هو آخر عمل درامي له.