فريدة سيف النصر : "كان في ممثلين حلوين كان نفسي أبوسهم"

حلَّت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر ضيفة في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، وتحدَّثت عن مواضيع شتى من بينها مشاهد القبلات في الأفلام السينمائية.

فريدة سيف النصر ومشاهد القبلات

حينما سئلت فريدة سيف النصر عما إذا كان القبلات في الأعمال السينمائية حقيقة أم لا، أجابت أنها لم تتمكن من تصوير مشاهد تتضمن قبلات باعتبار أنها كانت متزوجة، رغم رغبتها في ذلك.

وقالت في تصريح أثار جدلًا واسعًا: "أنا هتكلم عن نفسي، أنا لظروف ما، وبسبب جوازة ما، وحاجات كتير، مكنش ينفع أتباس، أنا كان نفسي والله، يعني كان في ممثلين حلوين كان نفسي أبوسهم، بس مقدرتش".

وتابعت: "أنا عن نفسي لما كنت أبقى مضايقة من جوزي أو زعلانة منه مبقدرش أبوسه أو أقربله، ببقى واخدة موقف، إنما كان في السينما مثلا يقوموا يرموا مراية على الكاميرا، أو الموجة تضرب، أو الشيش يتكسر، أو القهوة تفور.. ولكن كل واحد حر في نفسه".

ولفتت إلى أن بعض مشاهد القبلات تكون ضمن السياق الدرامي كفيلم "المغتصبون"، وأضافت: "كل مخرج له رؤيته الإخراجية.. ولكن تاني بأكد إني عن نفسي معملتهاش، ومع ذلك قهروني بعناوين عن المشاهد المثيرة والساخنة عشان قفص الفراخ".

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات فريدة، فكتبت إحداهن: "مادري من وين يطلعوا العجايز اللي اكل عليهم الدهر وشرب علشان يقولوا كلام مثل كذا خلاص اخر عمرك انستري بلا قرف".

وأضافت أخرى: "حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،استغفري الله😂😂 روحي بوسي اللي عايش منهم".

وتطرَّق الفنانة للحديث عن المشهد الذي جمعها بالفنان عادل إمام في فيلم "مين فينا الحرامي"، الذي قوبل بالهجوم والانتقادات وقالت: "بيعايروني بيه لحد دلوقتي، بسبب مشهد مع الفنان عادل إمام، وجملة بنقفش في الفراخ”.

فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل صادمة عن خيانة زوجها مع صديقتها

وكانت قد أثارت الممثلة المصرية الجدل حولها، بعدما كشفت تفاصيل تعرضها للخيانة من قبل صديقتها وزوجها خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وقالت فريدة سيف النصر خلال اللقاء: " بيتي اتخرب لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي، وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي".

وتابعت: "وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته، فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف".