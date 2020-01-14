فضيحة في حياة "ابتسام تسكت" العائلية.. هل تؤثر على مسيرتها الفنية؟!

تعيش الفنانة المغربية ابتسام تسكت واحدة من أسوأ فترات حياتها الشخصية حالياً.

بداية الأمر عندما تم استدعاء شقيقها لمركز الأمن على خلفية شكوى من قبل والدته تتهمه فيها بـ"سرقة مجوهراتها وشتمها".

شقيق ابتسام لم يلتزم الصمت بل هاجم والدته بمنشور جاء فيه:"الملكة وحاشيتها يفتتحون صالة العاب الى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجانا بنية قطع رزقي ولكن الرزاق الله وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي وبعد عدم تحقيق مبتغاهم اليوم اصطدم بتلقي إستدعاء من الشرطة لاتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها حسبي الله ونعم الوكيل".

وبعد دقائق من نشره تراجع عادل تسكت شقيق ابتسام وقام بحذف المنشور بنصيحة من أحد المقربين منه لمنع الصحافة من التدخل في حياته الخاصة.

من جهة أخرى، ما زال موقف إبتسام يثير الجدل إذ ما كانت تدعم شقيقها أو والدتها، لكن الأكيد ان ذلك سوف يؤثر على مسيرتها الفنية بهذه الفضيحة العائلية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان فيديو كليب "قلبي تلف" الذي حقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة.

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