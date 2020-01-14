شاهد الفيديو: ريم البارودي تنهار بالبكاء على الهواء والسبب ميرنا المهندس

حلت الفنانة المصرية ريم البارودي ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو اللليثي، وبمجرد أن تم ذكر اسم الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، انهارت البارودي على الهواء ولم تتمالك دموعها، مشيرة إلى أن الراحلة كانت صديقتها وهي الآن تشعر بالندم على القطيعة التي حصلت بينهما في فترة من الفترات.

وقالت ريم البارودي خلال خلال حديثها عن صديقتها الفنانة الراحلة: "أقول لميرنا وحشتينى أوي، كنا أصحاب جدا لدرجة ان الناس قالولى إنى شبهها أوي، كانت مسمياني الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل".

وتابعت: "قبل وفاتها بسنة كان فى خلافات ما بينا وقبل ما تموت طلبت انها تشوفنى، وكنت فى بيروت مع أحمد سعد، بصور برنامج، وبعدين كلمنى أمير شاهين، صديق مشترك بينى وبينها وقالى إنها تعبانة جدا، قولتله لأ مش عاوزه أشوفها، قالى ازاي، قول له لأ بردو، بعدها كلمنى عمر المهندس أخوها بس كان الزعل مش مخلينى مستوعبة، ونزلنا من بيروت عليها فى المستشفى وقعدت أخر 4 أو 5 يام قبل موتها".

وأضافت ريم: "ندمت على كلام وزعل على الفاضي، علاقتنا كانت أكبر إننا نزعل من بعض، لحد دلوقتى بروح أزور قبرها وأدعيلها".

على الجانب الفني، يذكر أن ريم البارودي شاركت في آخر عمل سينمائي لها من خلال فيلم "خط الموت" والذي عرض في عام 2019، ويضم كل من علا غانم، إنجي خطاب، أحمد صلاح حسني، عبدالله مشرف، رزان مغربي، وغيرهم من النجوم.

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