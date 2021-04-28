  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. فقدت بريقها.. شاهدوا حلا الترك في أحدث ظهور بعد أزمتها الأخيرة مع والدتها (صور)

فقدت بريقها.. شاهدوا حلا الترك في أحدث ظهور بعد أزمتها الأخيرة مع والدتها (صور)

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 08:01
حلا الترك
حلا الترك

بعد فترة من الغياب، أطلت الفنانة الشابة حلا الترك على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها عقب أزمتها الأخيرة مع والدتها منى السابر في القضية المالية التي شغلت الجميع وأثارت الجدل بشكل كبير.

اقرأ ايضاًأنغام تعتزم مقاضاة صحيفة الكترونية لهذا السبب... أنغام تعتزم مقاضاة صحيفة الكترونية لهذا السبب...

وفي أحدث صورها، ظهرت حلا الترك بإطلالة رمضانية، حيث  ارتدت فستانًا باللون الأصفر الكموني وتركت شعرها مسدولًا، وبدت وكأنها كانت تجلس في إحدى الجلسات العربية الرمضانية.

حلا الترك

وفي الوقت الذي تغلق فيه الترك خاصية التعليق على صفحتها حتى لا تسمح لأحد بالتدخل في حياتها الشخصية، نشرت صفحات السوشال ميديا صورتها الجديدة وتم تداولها على نطاق واسع، وعلق عليها الكثيرون أنها تبدو في الصورة "نحيلة وحزينة" على خلفية ما حدث معها في القضية التي رفعتها ضد والدتها.

اقرأ ايضاًأنغام تعتزم مقاضاة صحيفة الكترونية لهذا السبب... إصابة روجينا في مسلسل (بنت السلطان) و الصور صادمة!

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت بسجن منى السابر عامًا كاملًا بسبب تعذر جمع المبلغ المطلوب منها إلى ابنتها حلا الترك والذي تصل قيمته إلى 20 ألف دينار بحريني، ولكن السابر نجت من دخول السجن في اللحظات الأخيرة بعد أن طلبت استبدال عقوبة السجن بالعمل اليدوي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

كلمات دالة:حلا التركنجمات

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...