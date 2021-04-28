فقدت بريقها.. شاهدوا حلا الترك في أحدث ظهور بعد أزمتها الأخيرة مع والدتها (صور)

بعد فترة من الغياب، أطلت الفنانة الشابة حلا الترك على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها عقب أزمتها الأخيرة مع والدتها منى السابر في القضية المالية التي شغلت الجميع وأثارت الجدل بشكل كبير.

وفي أحدث صورها، ظهرت حلا الترك بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت فستانًا باللون الأصفر الكموني وتركت شعرها مسدولًا، وبدت وكأنها كانت تجلس في إحدى الجلسات العربية الرمضانية.

وفي الوقت الذي تغلق فيه الترك خاصية التعليق على صفحتها حتى لا تسمح لأحد بالتدخل في حياتها الشخصية، نشرت صفحات السوشال ميديا صورتها الجديدة وتم تداولها على نطاق واسع، وعلق عليها الكثيرون أنها تبدو في الصورة "نحيلة وحزينة" على خلفية ما حدث معها في القضية التي رفعتها ضد والدتها.

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت بسجن منى السابر عامًا كاملًا بسبب تعذر جمع المبلغ المطلوب منها إلى ابنتها حلا الترك والذي تصل قيمته إلى 20 ألف دينار بحريني، ولكن السابر نجت من دخول السجن في اللحظات الأخيرة بعد أن طلبت استبدال عقوبة السجن بالعمل اليدوي.

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