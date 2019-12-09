فنانة مصرية متهمة بالشذوذ.. وملاحقة طليق الفنانة ساندي!

تواجه الفنانة هدير نبيل اتهامات بالشذوذ الجنسي بسبب ملابسها وشعرها، إلا أن المطربة ردت على جميع الشائعات التي تلاحقها، نافية جميع هذه الأخبار.

هدير نبيل فنانة شابة مصرية تمكنت من جذب الأنظار بستايلها المختلف عن البقية، ولكن ككل النجمات طاردتها شائعات عدة بسبب ستايلها الغريب، إلا أن ذلك لم يمنعها من التقدم والتركيز على أعمالها الفنية.

أخر الإشاعات كان اتهامها بالشذوذ الجنسي، لترد الأخيرة منذ متى نحكم على الأشخاص من ستايلهم وشعرهم! إذا كان هناك شيء خاطئ قمت به واجهوني فيه بدل الكلام الفارغ. وصرحت الفنانة أيضاً حول طبيعة الخلافات بينها وبين زميلتها الفنانة المصرية "ساندي" على إثر تعاونها المستمر مع طليق الأخيرة المخرج "حسام بدران" مؤكدة أنها ليست بديلة ساندي ولا يوجد خلاف معها وان الكثير من الفنانات يتعاون معه.

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يذكر أن أخر أعمال الفنانة الصاعدة فيديو كليب "حكايات الحب" الذي صور بطريقة درامية تحت إخراج حسام بدران والذي حقق ما يقارب النصف مليون مشاهدة.

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