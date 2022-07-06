فنانون أردنيون يقاطعون مهرجان جرش.. تهميش وسوء احترام

أعرب الفنانون الأردنيون عن غضبهم واستيائهم من التهميش الواضح الذي يتعرضون له من قبل إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي من المقرر إحياء فعالياته بين 28 يوليو و6 أغسطس المقبل، مقررين مقاطعة المهرجان ورفض المشاركة فيه بسبب سوء التقدير والاحترام الذي شعروا به.

وهنا أبرز الفانين الأردنيين الذين قرروا مقاطعة مهرجان جرش :

ديانا كرزون







فاجأت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جمهورها باتخاذ قرار عدم المشاركة في مهرجان جرش، موضحِّة أسبابها الشخصية والمهنية.

أكَّدت ديانا كرزون أن قرارها جاء بعد دراسة ومراقبة حثيثة لتنظيم المهرجان، فقد لاحظت التخبط كبير للقائمين على برنامج المهرجان، فقد لاحظت عدم احترامهم للفنان الأردني وغياب تقديرهم له بشكل كافٍ، لاسيما مع غياب مجموعة من الفنانين الأردنيين في قائمة البرنامج، وفق ما صرَّحه المؤتمر الصحفي صباح الإثنين الماضي.

واستفاضت كرزون في حديثها، مُشيرةً أن القائمين على تنظيم المهرجان يضعون الفنان الأردني على الهامش، فلم يحترموا مواعيدهم والتزاماتهم المهنية، كما يحاولون فرض مواعيد محددة لحفلاتهم الغنائية، بالإضافة إلى عدم تقديرهم ماديًا؛ ما يؤكد عد احترافية الإدارة بالتعامل معهم.

عمر العبداللات

وجاء اعتذار كرزون عن الحفل، بعدما خرج الفنان الأردني عمر العبداللات ليعتذر عن المشاركة في المهرجان، منوهًا إلى سوء التنظيم الذي دفعه لعدم المشاركة، فقد أخبرته اللجنة الفنية للمهرجان أنه سيكون من أوائل الفنانين الذين سيتواصل معهم حينما يتم تحديد أسماء المشاركين، لكن اتضح أنهم تواصلوا مع الجميع ولم يتبقَ سوى يوم واحد فقد وهو الثلاثاء، ما يتعارض مع جدول أعماله.

ولفت العبداللات إلى أنه طلب يومي الخميس والجمعة لإحياء حفله، نظرًا لتهافت الجماهير في هذين اليومين، لكن الإدارة صدمته باختيار يوم الثلاثاء.

وكلفتة اعتذار، عرضت عليه اللجنة تقديم حفله على المسرح الشمالي، الذي تعتبر سعته قليلة؛ لذلك اعتذر نهائيًا عن المهرجان.

زين عوض

اعتذرت الفنانة الأردنية زين عوض عن عدم المشاركة في المهرجان، بسبب عدم وضوح الرؤية الفنية، وقالت: "لا توجد آلية واضحة في التواصل معي بطريقة احترافية كما حصل في السنوات الماضية، حين تصدر الفنان الأردني سدة المهرجان وحقق نجاحات باهرة بشهادة الإدارة ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية".

وأضافت: "نرحب بكل محبة بزملائنا الفنانين العرب، فلهم كل الاحترام والتقدير، لكننا كفنانين أردنيين نطلب تقدير مسيرتنا المهنية كما ينبغي".



طوني قطان

وأضاف الفنان الأردني طوني قطان أنه كان يفرض على الفنانين أيامًا ومسارح معينة خلال المهرجان من قبل الجهة المنوطة بالتعاقد مع الفنانين الأردنيين، دون وضع اعتبارات لتعاقداتهم المسبقة أو لمشوارهم الفني.

وأضاف: "اعتذرت عن عدم المشاركة لما اعتبرته سوء تقدير للفنان الأردني".

