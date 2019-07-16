فنانون بـ"لوك صادم" قبل الشهرة.. صور!

الجميع يعرف الفنانين على حالتهم التي أعتادوا على رؤيتهم عليها الآن، ولكن عندما يتداول متصفحو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجوم قبل الشهرة، يصبح الأمر صادمًا.

بوراك أوزجيفيت، تامر حسني، عمرو دياب، محمد رمضان، حتى عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، جميعهم بدأوا من الصفر ووصلوا إلى العالمية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل يخجلون من شكلهم في الماضي؟.

في هذه السطور، يرصد "البوابة" أبرز الفنانين الذين تداول لهم النشطاء صورًا صادمة من ماضيهم.

بوراك أوزجيفيت



في الساعات القليلة الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قديمة للممثل التركي بوراك أوزجيفيت، وذلك حينما أراد النشطاء تذكيره بأيام ما قبل الشهرة عقب زيارته للبنان ورؤية المعجبين والمعجبات يتدافعون نحوه بشكل استفز عدد كبير من الجمهور الذين قرروا تذكيره بماضيه.

وظهر بوراك بملامح مختلفة تمامًا عن شكله الوسيم حاليًا بعد الشهرة، فبدا الفنان التركي بملابس مهلهلة وشعر غير مهذب، وبشكل غير مهندم بعكس ما نراه الآن.

تامر حسني



الأمر ذاته حدث مع الفنان الشهير تامر حسني، حينما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من الماضي، ونالت سخرية واسعة.

وظهر حسني في الصورة وهو مهلهل الثياب، حيث وصفه النشطاء بـ"سيء المظهر" قبل الشهرة.

على إثر ذلك خرج تامر لكشف حقيقة الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "لمن يهمه الأمر .. من يومين نزلت صوره ليا وانا صغير وشغلت ناس كتير وفضلوا يتريقوا على الصورة في الحقيقة اني فالوقت ده فعلاً كنت بحاول أقلد المشاهير في صورهم وأفلامهم وحركاتهم وبغض النظر عن إن في الوقت ده كانت الموضة شبه كده، وأنا بقول شبه كده لأني كنت ولد صغير معندوش فلوس نهائي يشتري لنفسه حاجة غالية ولا عنده أب يشتريله حاجة أصلاً".

محمد رمضان



أما النجم الصاعد بسرعة الصاروخ فعادة ما يذكره النشطاء بماضيه عبر صور قديمة له قبل الشهرة.

ويلجأ النشطاء لهذا الأسلوب حينما يستفزهم النجم بتصريحات أو مواقف تحمل طابع التعالي والتكبر، أو يتباهى بما يملكه من سيارات وعقارات دون أن يشير إلى أن الجمهور هو من صنع نجوميته.

عمرو دياب



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قديمة للفنان المصري عمرو دياب تظهره بشكل مغاير لما بعد الشهرة.

ومن بين الصور المتداولة لدياب ظهوره في حفل زفاف بصحبة عدد من الفنانين.

كما ظهر أيضًا في صورة عندما غنى النشيد الوطني المصري، وانطلق دياب، في عالم الفن عام 1983 عندما سجّل أوّل أغنية له بعنوان "الزمان"، وأطلق أوّل ألبوماته بعنوان "يا طريق" في العام نفسه.

شيرين عبد الوهاب



المطربة شيرين أيضا حينما يغضب عليها جمهورها تكون مادة ثرية للسخرية نظر لكثرة علامات الفقر التي كانت عليها قبل الشهرة.

وجاءت انطلاقة شيرين في أوّل ألبوم مع تامر حسني في بداية قوية لها، وتلى ألبومها الأوّل بعدد من الألبومات.

وتظهر الصورة التي يتداولها النشطاء عن شيرين بملامح مغايرة تمام عما هي عليه الآن بعد عمليات التجميل، فهي شديدة السمار وغير مهتمة بشكلها العام.

محمد منير



النجم الأسمر محمد منير كانت ظروفه صعبة في البداية، وظهر في أول أعماله الفنية في ألبوم "علموني عينيكي" الذي أُنتج عام 1977، وقد آمن الملحّن هاني شنودة بموهبة منير، فتعاون معه وأنتج له ألبوم "بنتولد" عام 1978 الذي مثّل انطلاقة نجومية منير.

ولمنير صور قديمة تشير إلى فقره في أيام طفولته قبل الصعود إلى سلم المجد والشهرة الآن.

رأي النقاد

في هذا الإطار يقول الناقد الفني سمير الجمل، إن الفقر لا يعيب الفنان بدليل أن العندليب عبد الحليم تربية ملاجئ، وأم كلثوم كانت من أسرة بسيطة، لكن العبرة في تحقيق الذات للخروج من بوتقة الفقر المادي والفني وصعود سلم التألق.

وأوضح الجمل في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن البداية من الصفر لا تعني الفقر فقط بل صفر في الموهبة الفنية ثم الصعود إلى قمة الشهرة والمجد وهذا شيء إيجابي ويعد نجاحًا للفنان يستحق أن يفتخر به.

وأشار الجمل إلى أن العيب هو التفاخر والتكبر على الجمهور ومعايرتهم بفقرهم بطريقة غير مباشرة، بعد أن غناهم الله، ضاربا مثالا بمحمد رمضان الذي عادة ما يطلق على نفسه "نمر وان" ويظهر متفاخرا بسياراته.

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