  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. فهد الحيّان يتعرض للهجوم.. والسبب طاش ما طاش "العودة"

فهد الحيّان يتعرض للهجوم.. والسبب طاش ما طاش "العودة"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 24 آذار / مارس 2023 - 08:35
فهد الحيان
فهد الحيان

أثار غياب النجم الخليجي "فهد الحيّان" عن مسلسل طاش ما طاش ( العودة) تساؤلات عديدة لدى الجمهور حول أسباب غيابه عن المسلسل بعد هذه الفترة الطويلة.

اقرأ ايضاًبعد اعتزاله الفن..يوسف الجراح يعود لـبعد اعتزاله الفن..يوسف الجراح يعود لـ"طاش ما طاش"

فهد الحيّان يجيب على تساؤلات الجمهور

تداول الجمهور مقطع فيديو ظهر فيه النجم الخليجي "فهد الحيّان" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أجاب فيه عن أسئلة الجمهور.

وقام فهد الحيّان بالاجابة عن سؤال الجمهور حول عدم تواجده في الجزء الجديد من طاش ما طاش والذي يضم أبرز نجوم العمل القدامى.

وأجاب الحيّان: "الحمدلله أنا ما ندمت إني ماشاركت في مسلسل طاش ما طاش"، وأكّد فهد الحيّان بان سبب عدم ندمه هو: "لو مثّلت رح يقولون هذا الشخص ماعنده إلا الهزار".

اقرأ ايضاًبعد اعتزاله الفن..يوسف الجراح يعود لـنجمة طاش ما طاش..زينب العسكري في أول ظهور تلفزيوني بعد غياب 10 سنوات (فيديو)

ردّة فعل الجمهور حول اجابة فهد الحيّان

انتقد العديد من الجمهور تصريحات فهد الحيّان حول عدم تواجده في طاش ما طاش، معلقين أن مسيرته الفنية ومشواره بدأ من خلال هذه الشخصية.

كما أكّد الجمهور بأن بدايته وشهرته كانت من سلسلة طاش ما طاش، فقال أحد المتابعين: "ناصر القصبي وعبدالله السدحان كانوا أشهر منك وأهم منك، وكرروا الشخصية هزار وأبو نزار بالعكس كان ضفت للحقلة العديد من الأشياء، ولكن يؤسفني انك خسرت بعدم مشاركتك ولو شاركت أفضل من خروجك في بث".

كلمات دالة:مسلسل طاش ما طاش العودةأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...