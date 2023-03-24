فهد الحيّان يتعرض للهجوم.. والسبب طاش ما طاش "العودة"

أثار غياب النجم الخليجي "فهد الحيّان" عن مسلسل طاش ما طاش ( العودة) تساؤلات عديدة لدى الجمهور حول أسباب غيابه عن المسلسل بعد هذه الفترة الطويلة.

فهد الحيّان يجيب على تساؤلات الجمهور

تداول الجمهور مقطع فيديو ظهر فيه النجم الخليجي "فهد الحيّان" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أجاب فيه عن أسئلة الجمهور.

وقام فهد الحيّان بالاجابة عن سؤال الجمهور حول عدم تواجده في الجزء الجديد من طاش ما طاش والذي يضم أبرز نجوم العمل القدامى.

وأجاب الحيّان: "الحمدلله أنا ما ندمت إني ماشاركت في مسلسل طاش ما طاش"، وأكّد فهد الحيّان بان سبب عدم ندمه هو: "لو مثّلت رح يقولون هذا الشخص ماعنده إلا الهزار".

الممثل فهد الحيان في بثه اليوم:



"الحمدلله اني رفضت لان لو مثّلت بيقولون ماعنده الا هزار" pic.twitter.com/l880sT1dxI — Golden Dose (@GoldenDose) March 23, 2023

ردّة فعل الجمهور حول اجابة فهد الحيّان

انتقد العديد من الجمهور تصريحات فهد الحيّان حول عدم تواجده في طاش ما طاش، معلقين أن مسيرته الفنية ومشواره بدأ من خلال هذه الشخصية.

كما أكّد الجمهور بأن بدايته وشهرته كانت من سلسلة طاش ما طاش، فقال أحد المتابعين: "ناصر القصبي وعبدالله السدحان كانوا أشهر منك وأهم منك، وكرروا الشخصية هزار وأبو نزار بالعكس كان ضفت للحقلة العديد من الأشياء، ولكن يؤسفني انك خسرت بعدم مشاركتك ولو شاركت أفضل من خروجك في بث".