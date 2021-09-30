أحلام الشامسي تصدم الجمهور بعمليات التجميل..شاهدوا كيف بدت!

تداول جمهور الفنانة الإماراتية أحلام عدة فيديوهات لها من حفل إستقبال معرض اكسبو الدولي للعام 2020 من بعد أن كانت دولة الإمارات بحق الإستضافة.

أحلام والتي تم اختيارها من أجل تقديم حفل الإفتتاح بأغنية مُخصصة تم كتابها لليوم الكبير، كان التركيز على ملامح وجهها بشكل كبير وخاصةً منطقة الحاجب والتي بدت بطريقة غير طبيعية بسبب إبر البوتكس، وكان من بين أبرز التعليقات "يا عمري الله ينتقم من الي سوا لها بوتكس الحواجب".

بالعودة للحديث عن الحدث العالمي، فإن أحلام الشامسي فاجأت الجمهور بتقديمها أغنية باللهجة الإنجليزية والفرنسية وأثار المقطع المتداول فرحة جمهورها الذي وصفها بـ "العالمية"، كما أن الحدث تم نقله من خلال شاشات العرض في التايمز سكوير، وكان من بين النجوم المشاركين في الحدث الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

أحلام الشامسي إلى جانب ابنتها!

منذ أيام تم تداول صُورة جديدة للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إلى جانب ابنتها فاطمة واثارت الصُورة اعجاب الجمهور الذي تغزل بجمال ابنتها فاطمة بتعليقات كان منها "ما شاء الله البنت قمر".. وتابع آخر "بنت الملكة أحلام قمراية".

طلاق الفنانة أحلام الشامسي !

منذ مدة قريبة تم تداول خبر مفاده أن أحلام وقعت في مشكلة كبيرة مع زوجها مبارك الهاجري وعلى أثرها تم الطلاق بينهما، ومع صمت أحلام وانتشار الشائعات بشكل كبير خرج زوجها مبارك الهاجري عن صمته ونفى الأخبار المتداولة بصورة جديدة لهما ارفقها بتعليق "يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي pic.twitter.com/bYiPBo8y8t — مبارك الهاجري (@Mubarakalhajri7) July 11, 2021

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