فهرية أفجان تستعرض حملها بإطلالة جريئة وسط البحر

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "فهرية أفجان" عن حملها بطفلها الثاني خلال وقت سابق من هذا الشهر حيث تبيّن بأنها ما تزال في الأشهر الأولى من حملها.

فهرية أفجان تستعرض حملها للمرة الأولى وسط البحر

شاركت النجمة التركية مجموعة من الصور من اجازتها مع عائلتها الصغيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت فهرية في الصورة وهي تستعرض حملها بطفلها الثاني وسط البحر بينما كانت ترتدي بكيني من قطعتين باللون الأبيض وقميص باللون الأزرق فوقه، وكانت تجلس على كرسي على متن اليخت وسط البحر، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان

ولم يظهر على فهرية أي علامات للحمل أو اي انتفاخ في طبنها حيث أن حملها ما يزال في الأشهر الأولى فقط، وحظيت صورها العديد من التفاعل بين جمهورها الذي عبرعن اعجابه الكبير بجمالها ورشاقتها بالرغم من الحمل، من خلال خانة الإعجاب

فهرية افجان تصاب بالكورونا

بعد أن اعلنت النجمة التركية "فهرية أفجان" عن حملها بطفلها الثاني بعدة أيام كشفت بأنها أصيبت بفيروس كورونا هي وطفلها الصغير كاران.

وأوضحت فهرية بأن حالتها الصحية جيدة وحالة كاران أيضًا كانت جيدة وانها تخضع للحجر الصحي في اجازتها، بينما لم زوجها النجم بوراك أوزجفيت بالعدوى

نبذة عن فهرية افجان

تزوجت النجمة التركية "فهرية أفجان" من النجم التركي الشهير "بوراك أوزجفيت" خلال عام 2017 بعد قصة حب جمعتهما، وأنجبت طفلها الأول كاران عام 2019، فيما تنتظر حاليًا طفلها الثاني