فهرية أفجان تكشف عن جنس طفلها الثاني.. وتبدأ بالتسوّق

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "فهرية أفجان" عن حملها بطفلها الثاني قبل مدة وذلك عبر صورة لها رفقة زوجها الفنان التركي بوراك اوزجفيت نشرتها عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام".

فهرية أفجان تكشف عن جنس الطفل الثاني

وكشف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التركية بأن النجمة التركية الشهيرة "فهرية أفجان" حامل بطفلها الثاني وأن جنسه ذكر، حيث كشفت عن جنسه حديثاً.

وتابع المصدر المقرب من الثنائي التركي "فهرية وبوراك" بان النجمين التركيين قد بدآ بالفعل التسوق من أجل تحضير مستلزمات الطفل خاصة بعد أن كشفا عن جنسه وهو ذكر، حيث أن بوراك أوزجفيت وفهرية افجان لديهما طفل واحد وهو كاران ويبلغ من العمر 4 سنوات، وهما حاليًا بانتظار شقيق له.

فهرية تصاب بالكورونا

وخلال وقت سابق كانت فهرية قد اعلنت عن حملها بطفلها الثاني حيث أكّدت بانها كانت في بداية أشهر حملها، ولكن وبعد فترة كشفت بأنها مصابة بفيروس كورونا هي وطفلها كاران والذي يبلغ من العمر 4 سنوات.

وكانت فهرية تقضي اجازتها الصيفية رفقة طفلها وزوجها بوراك أوزجفيت في مدينة بودروم السياحية، ولكنها تلقّت العلاج وأعلنت عن شفائها بعد مدة، ونشرت النجمة التركية الشهيرة صورة لها وهي تستعرض حملها خلال اجازتها في بودروم حيث كانت ترتدي بكيني باللون الأبيض بينما ارتدت قميص باللون الأزرق فوقه.

وتتفرغ الفنانة التركية حاليًا لعائلتها حيث انها لا تشارك في اعمال مؤخرًا من أجل طفلها كاران والطفل المنتظر.