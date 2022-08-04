فهرية أفجان تُصاب بالكورونا بعد أسبوع من اعلان حملها.. وهذه حالتها الصحية

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "فهرية أفجان" عن إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وذلك عبر وسائل الإعلام التركية، والتي تداولت هذا الخبر وانتشر بشكل واسع بين الجمهور.

فهرية أفجان تُصاب بفيروس كورونا

وكشفت مصادر إعلامية تركية في خبر تم تداوله بين الجمهور بان النجمة التركية الشهيرة أصيبت بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن ابنها الصغير كاران قد أصيب أيضاً بالفيروس.

وفي تفاصيل إصابتها وخلال قضاء النجمة التركية إجازتها الصيفية رفقة زوجها النجم التركي "بوراك أوزجفيت" وطفلها كاران في مدينة بودروم الساحلية، أعلن عن إصابتها هي وكاران بفيروس كورونا هناك.

وأجرت فهرية اختبار فيروس كورونا لتظهر نتيجة الفحص إيجابية بعد أن ذهبت للمستشفى للفحص عقب إصابة ابنها كاران بالفيروس في البداية.

تفاصيل الحالة الصحية للنجمة التركية فهرية أفجان

كانت النجمة التركية قد أعلنت عن حملها بطفلها الثاني حيث أنها كشفت بأنها في الشهر الثالث من الحمل وذلك خلال بداية الشهر الحالي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت التقارير بأن الحالة الصحية لفهرية بعد إصابتها بفيروس كورونا جيدة وتتلقى العلاج في منزلها هي وطفلها كاران وان حملها يسير على ما يرام.

أما بوراك فسيخضع هو الآخر لفحص الكورونا وهو في انتظار النتيجة التي ستجعله ينضم إلى زوجته وطفله البالغ من العمر 3 سنوات في الحجر الصحي

فهرية أفجان تنسحب من مسلسل "ألب أرسلان"

بالرغم من النجاح الكبير الذي قدّمته النجمة التركية في المسلسل التركي الشهير "ألب أرسلان" إلا أنها قامت بالانسحاب من المسلسل .

وجاء سبب انسحابها على حد قولها إنها لا تريد الابتعاد عن طفلها لهذه الفترات الطويلة وتريد أن تمضي المزيد من الوقت بقربه، كما أنها أعلنت عن حملها بطفلها الثاني.