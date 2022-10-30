فوز العتيبي تتعرض للتحرش.. والمتابعون يهاجمون زوجها

تعرضت مشهور السوشال ميديا السعودية فوز العتيبي للتحرش أمام زوجها لاعب كرة القدم السابق أحمد الموسى، خلال تواجدهما في موسم الرياض.

فوز العتيبي تتعرض للتحرش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فوز العتيبي تحاول المرور وسط الحشود المتجمهرة حولها في بوليفارد الرياض، حيث حاول زوجها أحمد الموسى حمايتها من الخلف بجسده، بينما رجال الأمن والمنظمون يحيطون بهم مشكلين درع لمساعدتها على العبور.

وبدت العتيبي في حالة من الذعر والرعب لتدافع العديدن حولها، حيث أدارت وجهها على أحدهم وصرخت في وجهه رافعةً يدها في محاولة منها لضربه؛ ما دفع زوجها لإبعادها عنه وإكمال طريقهم.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ردة فعل زوج العتيبي، حيث تساءلوا عن سبب قبوله بهذا الشيء، فعلَّقت إحداهن: "من الواضح انه مو غيور لو يحبها ويغار عليها ما يخليها تطلع كذا الله لا يبلانا يا رب".

وأضافت أخرى: "فيه فرق بين الرجال وبين الغير الرجال هو مدري من اي فئة بس اتوقع واضحه".

من جهة أخرى، تساءل أحدهم عن سبب تجمهر الكثيرون حولها، وكتب: "السؤال يلي لازم تفكري فيه ليه هنن متجمهرين عليها..علاقتها بزوجها هاد شي بخصهن الهن…انتي وانا لازم نعرف كل هدول ليه فارغين من جوا..مع الاخذ بعين الاعتبار كل هول بقولو المرأه ناقصه عقل.ياترا مين الناقص عقل ومين يلي بلا عقل ومووجود مكان العقل تبن".