فوز العتيبي وزوجها في فيديو جريء.. والمتابعون: "هذي حركات متزوجين داخل غرفة نوم"

دائمًا ما تثير الفاشونيستا السعودية فوز العتيبي وزوجها أحمد الموسى الجدل بحركاتهم الجريئة والمثيرة التي يستعرضانها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت فوز العتيبي مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" يجمعها بزوجها في إحدى الأماكن العامة، حيث يظهر الثنائي واقفين بوضعية اليوغا بأيدٍ مرفوعة، لكن تقفز العتيبي فجأة إلى الوراء لتصطدم بزوجها.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع خادشًا للحياء وخروجًا عن العادات والتقاليد نظرًا لتواجدهما في مكان عام.

وعلَّق أحد المستخدمين على الفيديو: "بريعصي شين يبي يثبت نفسه عن طريق إستفزاز دين وهوية لا أكثر < الغريب أنهم يستمتعون بفراغهم الداخلي < لكن السؤال اللي يطرح نفسه مين يتابع هالبريعصي ?? مشكلة إذا كانت ذائقة المجتمع في إنحدار فطبيعي يتاكثرون الجرذان والسحالي في المقدمة < شكراً لكم".

وكتب آخر: "هذي حركات متزوجين داخل غرفة نوم بلاشش تعمليها برا البيت".

فوز العتيبي تصرح: "أصبتونا بالعين"

وفي وقت سابق، أشار العتيبي أن الجمهور أصابها بالعين، حيث وقع خلاف بينها وبين زوجها عقب نشرهما مقطع فيديو رومانسي يجمعهما، وقالت: "طيتونا عين انا وزوجي.. وبسببكم صارت بينا هوش اليوم".

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحها، فكتب أحدهم: "اللي عطاهم عين يرجع ياخذ عينه لو سمحتوا".

وعلَّقت أخرى منتقدة: "نعطيهم عين ع ايش ع الدياثه اللي هم عايشين فيها الله لا يبلانا".

فوز العتيبي وتأخر حملها

وسابقًا، قررت العتيبي الرد على إحدى متابعاتها التي سألتها عن أسباب تأخر حملها إلى الآن، حيث شاركت السؤال عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وأشارت أن هذا ليس من شأنها أو شأن أحد فهو قرار شخصي يخصها هي وزوجها، وأكَّدت أنها لا تعاني من مشاكل في الإنجاب.

وأوضحت أنها تتلقى العديد من التعليقات السلبية بشكل دوري من المتنمرين الذين يتعمدون الإساءة لها ولزوجها نتيحة استعراض نمط حياتهما المتحرر عبر السوشيال ميديا مخالفين بذلك تقاليد المجتمع السعودي.

مهر فوز العتيبي

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزلٌ يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة.

كما اشترطت أن تكون قيمة المؤخّر 500 ألف ريال سعودي، ما جعلها محط أنظار المتابعين، حتى أن بعضهم علق لها بأنّ هذه الشروط ستجعل فترة زواجها قصيرة، ولن يستمر لأكثر من 6 أشهر.