فوز العتيبي تشارك شروط عقد زواجها...والجمهور "ضحك عليها"!

تداولت الصفحات الفنية صُورة من عقد زواج مشهورة السناب شات المثيرة للجدل فوز العتيبي والتي أظهرت طبيعة الشروط التي فرضتها على زوجها.

الشروط التي ظهرت في العقد كانت كالتالي "خادمة، منزل مستقل بالرياض، لا يؤذيها بالقول أو الفعل، لا يتزوج عليها، إذا طلقها من دون رغبتها يعوضها بمبلغ 500 ألف ريال سعودي، لا يمنعها من حقوقها النظامية".

وعلى الرغم من أن العقد تم تداوله سابقاً إلى أنه عاد مجدداً للواجهة ضمن تعليقات كان منها "ياريتني شفت هالحقوق قبل لا اتزوج"..وتابع آخر "ضحك عليها وما اعطاها لا بيت ولاخدامه"...وجاء في تعليق أحدهم "شرط غير مقبول بأنه مايتزوج عليها".

من جهة أخرى، أثارت فوز الجدل منذ أيام بعد أن شاركت العديد من مقاطع الفيديو والصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها، إلَّا أن الرومانسية لم تستمر إذ كشفت أن خلافًا كبيرًا وقع بينها وبين زوجها وعزت الأمر إلى إصابتهما بالعين والحسد، فصرَّحت قائلة "عطيتونا عين انا وزوجي.. وبسببكم صارت بينا هوش اليوم".

فضيحة فوز العتيبي

فوز منذ أشهر قررت الإحتفال بتوثيق حسابها من قبل شركة سناب شات على طريقتها عن طريق حجز غرفة لها ولزوجها داخل أحد المنتجعات السياحية. إلا أن الأمر لم يتوقف هنا، إذ شاركت فوز فيديوهات لها وهي ترقص وتحتضن زوجها وزجاجة المشروب بيدها لتشرب منها لاحقاً وتظهر بوضع مثير للإشمئزاز كما وصفه الجمهور. الصدمة الثانية كانت أنها شاركت فيديو وهي عارية برفقة زوجها داخل حوض الاستحمام وزجاجة المشروب كانت حاضرة أيضاً معهما.



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