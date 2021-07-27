فوز الفهد تستقبل طفلها الأول.. وتختار له هذا الاسم

استقبلت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد طفلها الأول، وبهذه المناسبة نشرت الفهد عبر حسابها الخاص في سناب شات بطاقة حملت اسم المولود وكتبت عليها: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولود (أحمد) نسأل الله الوهاب أن ينبته نباتاً حسناً ويجعله قرة عين لنا.. فوز الفهد وعبداللطيف الصراف".

وأثار الخط المستخدم في الكتابة لغطًا كبيرًا حول اسم المولود الأول للفاشنيستا الكويتية فيما إذا كان أحمد أو آدم، إلا أن أغلب الآراء راحت إلى ان المولود اسمه احمد.

وكانت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد قد شاركت جمهورها عبر حسابها الخاص في إنستغرام قبل يوم تقريبًا صور ظهرت في بإطلالة بيضاء كشفت فيها عن بطنها المنتفخ بسبب أيام حملها الأخيرة.

فوز الفهد وعبداللطيف الصراف

يُشار إلى ان فوز الفهد كانت قد احتفلت في شهر مارس من العام الماضي بزواجها على رجل الأعمال عبداللطيف الصراف في حفل زفاف بسيط اقتصر على عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وتداعيات الحظر التي تم فرضها.

ولم ترتدي فوز الفهد لحفل الزواج فستان زفاف بل اختارت جبمسوت باللون الأبيض البراق من تصميم العالمي اللبناني ايلي صعب، وتميز بقماش الشيفون المطرز.

وتألقت فوز الفهد بحفل الزفاف بمجوهرات من دار المجوهرات العالمية كارتير، وهي عبارة عن قلادة طويلة من الذهب الأبيض المرصع بالزمرد والماس.

بالإضافة إلى خاتمين من الذهب الأبيض المرصع بأحجار كابوشون من الزمرد وطلاء اللكر الأسود، وقرطين من نفس التصميم، وجاء خاتم الزواج مرصعًا بقطعة كبيرة من الألماس، ووصلت قيمة المجوهرات بحسب المتداول حينها إلى ما يقارب الـ مليون 400 الف دولار امريكي.

وبعد الزواج حرصت فوز الفهد على استعراض حياة البذخ التي تعيشها مع زوجها، والكشف عن تفاصيل منزلها والسيارات والهدايا التي تلقتها من عريسها رجل الأعمال الشهير عبداللطيف الصراف مما عرضها لهجوم كبير من الجمهور خاصة مع الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم العربي بشكل خاص بسبب فيروس كورونا الذي اثر على الاقتصاد بشكل كبير.

يُشار إلى ان فوز الفهد كانت قد شاركت جمهورها بالفترة الأخيرة بإطلالاتها التي تكشف عن حملها

