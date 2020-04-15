فوز الفهد تطل على متابعينها بـ لوك جديد.. والجمهور "لوك المتزوجات"!

أطلت الفاشنيستا الكويتية "فوز الفهد" عبر حسابها في إنستغرام على متابعينها بلوك جديد أثار إعجاب الجمهور.

فوز غيرت في لون شعرها لدرجات الأشقر بعدما اعتاد الجمهور عليها بدرجات البني، وظهرت في الفيديو وهي تغني أغنية فضل شاكر "لو على قلبي".

الفيديو الذي حقق أكثر من 600 آلف مشاهدة عبر حساب فوز ضمن تعليقات من الجمهور الذي أعجب بلوكها الجديد تضمن تعليقات طريفة منها "لوك مزوجات"، قاصدين أغلب الفتيات اللواتي يغيرن لون شعرهن في العادة عند الزواج للأشقر بدرجاته المختلفة.

من جهة أخرى، يذكر أن فوز قد دخلت القفص الذهبي منذ فترة قريبة بزواج بسيط بين الأهل والمقربين بسبب فيروس كورونا، وقد تصدرت الحديث بزواجها من رجل الأعمال الملياردير "عبد اللطيف الصراف" الذي قدم لها مجوهرات باهظة الثمن من دار "كارتير" العريقة بقيمة ملايين الدولارات، وهدايا تنوعت بين "يخت خاص، وطائرة خاصة".



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