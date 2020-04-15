هيفاء وهبي بفيديو يعود عمره لـ أكثر من 30 سنة.. لن تصدقوا كيف بدت!

انتشر بشكل واسع عبر السوشال ميديا فيديو عمره ما يقارب الـ 30 سنة للفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" قبل الشهرة.

الفيديو الذي تداوله النشاط بشكل كبير كان من لقاء مع أهالي القرى لأخذ رأيهم بأحد البرامج التلفزيونية، وظهرت هيفاء بلوك التسعينات من حيث الشعر والمكياج وبدت كأنها شخص مختلف تمامًا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير معبرين عن صدمتهم حيث رأى البعض أن صوتها الوحيد الذي دل عليها، وأنها بدت مختلفة كثيرًا، فيما قال آخرون أنها كانت أكثر طبيعية وجمالًا وأن عمليات التجميل دائمًا ما تغير الإنسان للأسوأ.

يذكر أن هيفاء وهبي من أجمل الوجوه العربية، إذ دائماً ما تتصدر قائمة الفنانات الأكثر جمالاً، حتى وأنها تمكنت من منافسة نساء العالم وتواجد اسمها في قائمة أجمل نساء العالم أكثر من مرة.

من جهة أخرى، أطلت الفنانة كضيفة شرف مع زميلتها الفنانة اللبنانية "إليسا" في فيديو كليب "هنغني كمان وكمان"، ورقصت وغنت إلى جانب إليسا على أنغام الأغنية.



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