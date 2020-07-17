فيديو جريء: هند القحطاني تستعرض صدرها وتعلق "طبيعي من دون سيليكون"!

إثارة الجدل أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة السعودية "هند القحطاني" والتي إكتسبت شهرتها من جرأتها الغير معتادة كفتاة سعودية وعربية.

هند والتي تقدم إعلانات مختلفة عبر حسابها في تطبيق سناب شات الذي يتابعه الملايين شاركت إعلان جديد لملابس نسائية داخلية لصالح إحدى الماركات.

القحطاني أثناء التصوير كشفت عن صدرها وهي ترتدي بلوزة بفتحة واسعة كنوع من التسويق للصدرية التي ترتديها وعلقت بـ "زي زيكم..صدري طبيعي ومن دون سيلكون" وتابعت بالتحدث عن جودة الصدرية التي تستعملها.

الفيديو لاقى إنتشار كبير عبر صفحات السوشال ميديا وكان من بين التعليقات التي إنتقدت هند "يا الله وصلنا لهذا المستوى تطلع صدرها وتأشر عليها وكأنه شي عادي، يالله ايش هذا المستوى المقرف اللي وصلوا له البشر والمصيبه البعض يعتبرها قدوه..الله لايبتلينا ويعافينا"..وأضاف أحدهم "ومازالت مستمرة في الانحطاااط" !!.

يذكر أن هند تحمل الجنسية السعودية وكانت متزوجة من رجل سعودي وأنجبت منه 4 أطفال وتطلقت بعدها وانتقلت للعيش في أمريكا برفقة أولادها، وكانت قد أثارت أُتهمت بـ المتجارة بإبنتها بعد أن شاركت صور وفيديوهات تظهر جسد إبنتها بطريقة مستفزة أثارت استنكار وغضب الجمهور.

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