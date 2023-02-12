فيديو عائلي يوقع حلا شيحة في ورطة.. ظهرت دون حجاب!

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظات لطيفة تجمع ابنتها بابنة شقيقتها أثناء استمتاعهما بوقتهما معًا، ولقطات أخرى تجمعهما بجدتهما.

حلا شيحة تنشر فيديو عائلي

وأرفقت شيحة الفيديو بتعليق لطيف تعبر فيخ عن مدى أهمية العائلة والحب وقوة نقاء الروح، معلِّقةً: " أنا أؤمن بقوة الأسرة، بقوة الحب، قوة الطهارة والفرح".

ولفتت في ذات المنشور أن المستقبل سيكون رائعًا، فالأوقات العصيبة والحزينة والصادمة التي يمر بها المرء، وشعوره بالذنب والغضب ستقوده جميعها إلى مكان أفضل، وستجعله إنسانًا أكثر حكمة وقوة وهدوءًا وتسامحًا.

وأوضحت شيخة أن بإمكان المرء التعلم من الأطفال كما يتعلم من الطبيعة التي حوله، مُشيرةً إلى استمتاع ابنتها وابنة شقيقتها باللحظة وعيشهما السعادة.

حلا شيحة تظهر دون حجاب

وبغض النظر عن جمال الفيديو والرسالة المؤثرة التي وجهتها شيحة لمتابعها، إلَّا أنهم لاحظو ظهورها في انعكاس المرآة دون حجاب؛ ما أدى إلى انقسام الآراء بين مدافع ومهاجم، فمنهم من أشار إلى أنها لم تلحظ ظهورها في المرآة، ومنهم من اعتقد أنها طريقة غير مباشرة منها لإعلان خلعها الحجاب.

فعلَّقت إحداهن: "الله يهدينا ويهديكي وان شاءالله مايكون تمهيد لقلع الحجاب".

وتساءلت إحداهن عن أسباب ظهورها مرة بحجاب ومرة أخرى دونه، قائلة: "طيب بس فهمينا ليش بتزعي الحجاب وبترجعي تحطيه لماذا هالتذبذب في الشخصية والتفكير الله يهدينا ويهديكي اختي الحجاب وفرض الله مش لعببببة افهمي".

وأضافت أخرى مدافعة: "الفيديو ميموريز ايفون يا عالم بيجمع صور الموبايل"، وتابعت أخرى: "احنا لو شعب محترم بيحترم نفسه و يحترم خصوصية الآخر مش المفروض يفرق معانا مين يلبس الحجاب و مين يقلعه و لكن للأسف احنا مش كده و عشان ده ربنا رازقنا بحكام بيستخدموا الدين يضحكوا بيه علينا".