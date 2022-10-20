حلا شيحة في أحدث ظهور مع شقيقتها هنا

ابتعدت الفنانة المصرية حلا شيحة عن مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان اعتزالها الفن، وأصبحت مقلة بظهوراتها وتصريحاتها، حتى أن منشوراتها اقتصرت على الأدعية ومقاطع تحفيزية.

أحدث ظهور لـ حلا شيحة

ومؤخرًا، شاركت الفنانة المصرية هنا شيحة صورة حديثة تجمعها بشقيقتها حلا وصديقتهما مي، خلال تواجدهما في إحدى المقاهي.

وتظهر حلا شيحة في الصورة بالحجاب كاملًا دون إظهار خصلة واحدة من شعرها، حيث ارتدت بلوزة سوداء وغطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء ذات إطار عريض.

وعلَّقت شيحة على الصورة: "أحبك كثيرا هانونا، أفضل أخت على الإطلاق ، أطيب قلب..ومايويا الإنسانة الجميلة والموهوبة في كل شيء، أم رائعة ورائدة أعمال مذهلة.. روشا لقد افتقدناك اليوم معنا، لكنك ما تزالين بيننا".



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة مشيدين بعلاقة الشقيقتين، فكتبت إحداهن: "أهنيكم على حبكم وتقبلكم لبعض رغم اختلافكم"، وأضافت أخرى: "عندما يجتمع الانسان والإنسانية والجمال والقلب الطيب فى صورة".