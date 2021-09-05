فيديو كليب ديانا حداد الجديد يثير سخرية الجماهير.. مودل روز ترقص عن بعد ونور ستارز تنسى الكلمات

أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الفيديو المصوَّر لأغنية "عشق ضميان" للفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، ويأتي ذلك عقب طرح الأغنية في تطبيق "ديزر" الموسيقي يوم الجمعة الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أن الأغنية من كلمات الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وشارك في الفيديو الكليب كل من: الموديل السعودية روز، واليوتيوبر السورية نور ستارز، والممثلة البحرينية شيلاء سبت، والممثلة الكويتية غدير السبتي، ونهى نبيل.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين محب للأغنية وبين منتقد، فكتب أحدهم ساخرًا: "واو الكليب كله مواهب تستحق أن تدفن".

وعلَّق آخر: "نور: مو حافظة الكلمات، وشيلاء: تسلك كنها ترقص مع عماتها، ونهى نبيل: الوحيدة اللي داخلة حافظة الاغنية، وغدير: متحمسة اوفر ".

وكتبت إحداهن: "بعني لا قصيدة ولا اداء ولا الحان ولا تمثيل تكفون لا تستمرون وماعليكم من اللي يدعمكم".

وكتب أحدهم منتقدًا اللحن فقط: "الكلمات حييييل حلوه بس حرام الحن ظالم الكلمات والكلمات تحتاج لحن حزين وحل ".

كلمات أغنية "عشق ضميان" لـ ديانا حداد

بعد شروق الشمس و الفجر لي بان

أرسلك همومي و أجمل تحية

مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان

ودّي بشوفك و الظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

و حبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية

ارفق بقلبٍ عاشقٍ صارله ازمان

ذاق بهواك أيام مرّة و شقية

تضحك و أنا مليان قلبي بالأحزان

ملتاع حالي بين ميتة و حيّة

في الهموم هموم و العشق بركان

و جرحٍ كبيرٍ صار يأثّر عليا

خل التغلي عنك يا أعز انسان

ارفق بروحٍ بالهوا مبتلية

انت ملكت الحسن و ابهرت الأعيان

و أنا لحسنك كنت أول ضحية

أحدث اعمال ديانا حداد الفنية

وكان أحدث أعمال ديانا حداد أغنية "ما حد يحس بالعاشق" أهدتها للعشاق بمناسبة عيد الحب، وقدمتها باللون البدوي اللبناني.

ديانا حداد وحياتها الشخصية

وعلى الصعيد الشخصي تزوجت ديانا من المخرج الإماراتي سهيل العبدول في أواخر 1995 حيث كانت ديانا في التاسعة عشر من عمرها. وأنجبت ديانا طفلتها الأولى صوفي في يوليو 1996 وانجبت ابنتها اللثانية ميرا في نوفمبر 2007 الا انها انفصلت عن زوجها سهيل العبدول في عام 2009.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أشعلت الصحافة العربية عام 2000 حين أعلنت عبر أحدي المجلات انها اعتنقت الإسلام، وفي نفس السياق رفضت ديانا الظهور الإعلامي لأكثر من عامين بعد هذا التصريح واكتفت بإحياء الحفلات. وعندما عادت للظهور في بعض البرامج رفضت ان يتم سؤالها عن قرارها وسبب ترك الدين المسيحي واعتنق الدين الإسلامي، إلي عام 2012 حين ظهرت ديانا في حلقة خاصة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر شاشة قناة نايل المصرية، وتكلمت بشكل مختصر عن سبب دخولها الإسلام وقالت إن القرار كان عن قناعة تامة وانها سعيدة بذلك.

لكن بعد مرور سنوات من ذلك اللقاء عادت قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام من جديد بعد نشر مجلة الجرس صور لديانا داخل أحدي الكنائس بلبنان بذلك اشتعلت الأقلام من جديد عن عودة ديانا للمسيحية وترك الإسلام، وكانت تلك الصور المنشورة لديانا هي من جنازة والدها جوزيف. ولم يتأخر رد ديانا عن تلك الأخبار لتنشر صورة خلال شهر رمضان المبارك عام 2016 وهي بالحجاب امام الكعبة وهي تقوم بمناسك العمرة، وفي رمضان 2017 تكلمت ديانا اخيرا بالتفاصيل عن سبب دخولها الإسلام وذلك من خلال برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي السعودي علي العلياني عبر شاشة mbc1 وقالت ان الدخول للإسلام كان عن قناعة وانها تحترم جميع الأديان السماوية.

وكشفت ان والدتها كانت مسلمة وكانت تتعلم منها الايات القرانية وكانت تعرف منها عن طقوس الدين الإسلامي وبعد وفاة امها قررت ان تدخل الدين الإسلامي وقالت انها الآن مسلمة وانها سعيدة بذلك وانها تقوم بمناسك العمرة والحج وبالصيام وقرأت القران الكريم وتقوم بجميع الطقوس الإسلامية وختمت كلامها بأن الدين بين العبد وربه .