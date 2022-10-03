فيديو لطيف لـ رقص نسليهان أتاغول وقادير دوغلوا يتصدّر الترند

تصدّر اسم النجمان التركيان "نسليهان اتاغول" و "قادير دوغلوا" وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لطيف لهما وهما يرقصان بعفوية خلال حفل زفاف صديقة لهما.

نسليهان أتاغول وقادير دوغلو يرقصان بشكل لطيف

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس مقطع فيديو طريف للثنائي التركي "نسليهان أتاغول" و "قاديردوغلو" وهما يرقصان بأحد حفلات الزفاف.

وظهر الثنائي التركي وهما يرقصان بـ عفوية وطاقة في ساحة الرقص، كما انضم إليهما النجم التركي الشهير "أوراز كايغلار أوغلوا" حيث كان يرقص مع أحد الضيوف.

عمل مشترك بين نسليهان اتاغول وقادير دوغلو

على الصعيد الفني كان آخر ظهور للنجمة التركية "نسليهان اتاغول" في المسلسل الشهير "ابنة السفير" والذي لاقى نجاحًا كبيرً منذ بداية عرضه إلا أنها انسحبت منه بطريقة مفاجئة وكشفت حينها أنها مصابة بمشكلة مرضية وأن الأطباء نصحوها بالراحة، وحلت بديلة لها النجمة التركية توبا بويوكستون في شخصية جديدة.

واختفت الفنانة التركية فترة طويلة عن التمثيل من أجل صحتها، لتعاود نسليهان الظهور مرة أخرى في المسلسل االتركي "نهاية الليل" والذي يجمعها لأول مرة على الشاشة مع زوجها النجم التركي "قادير دوغلو" حيث سيكشلان ثنائي في العمل.

وعلق عدد من الجمهور أن مشاركة قادير مع نسليهان بسبب غيرته الشديدة عليها، فيما نفت بعض المصادر المقربة من الثنائي هذه الأخبار.