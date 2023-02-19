فيديو نادر لشاكيرا بعمر الـ12.. تغني لفيروز ببدلة رقص شرقية

البوابة- تعرف الفنانة الكولومبية شاكيرا بجذورها اللبنانية، لذلك ليس من الغريب أن تتقن الرقص الشرقي والغناء بالعربية، وهذا واضح في حفلاتها الغنائية، إذ لا يسعنا سوى تذكر عرضها المبهر هي وزميلتها جينيفر لوبيز في "السوبر ول" حينما أطلقت زغروطة عالية.

شاكيرا تغني "أعطني الناي" لفيروز

وأعاد متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مقطع فيديو لشاكيرا في سن الـ12، تظهر فيه تؤدي غنية "أعطني الناي" للسيدة فيروز، حيث استطاعت تأدية الأغنية بإحساس عالٍ رغم نطقها الثقيل للأحرف العربية.

وصاحب غناء الفنانة للأغنية، تمايلها وتأديتها بعض الحركات الراقصة الشرقية على أنغام الموسيقى، مرتديةً بدلة رقص شرقية وردية اللون، وسط تصفيق الحضور وهتافاتهم.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تغني فيها الكولومبية ذات الأصول اللبنانية هذه الأغنية، فقد سبق لها تأدية الأغنية في أحد العروض الحيَّة في المغرب عام 2011. كما أنها تفخر بأصولها العربية في حفلاتها العالمية عبر دمجها الرقص الشرقي في عروضها.

أصول شاكيرا اللبنانية

ولدت شاكيرا في عام 1977 بمدينة بارانكويلا الكولومبية، لأب يدعى دون ويليام مبارك، الذي ولد في مدينة نيويورك لأب هاجر من ضيعة “تنورين” اللبنانية، ووالدتها كولومبية تدعى نيديا ديل كارمن ريبول تورودو .