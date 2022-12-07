فيديو نادر لـ ياسمين عبدالعزيز تغني "يا ود يا تقيل" لكريم عبدالعزيز

تصدر اسم الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز محرك البحث "غوغل"، بعدما نشرت إحدى القنوات الفضائية فيديو نادر لها.

فيديو نادر لـ ياسمين عبدالعزيز وكريم عبدالعزيز

شاركت قناة On المصرية عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" مقطع فيديو قديم يجمع كلًا من ياسمين والفنان كريم عبدالعزيز، حيث تظهر فيه الفنانة المصرية تغني أغنية "يا واد يا تقيل"، التي تعود في الأصل للفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق، كتبت فيه: ""بنفس خفة الدم وروحها الحلوة".. فيديو نادر لياسمين عبد العزيز تغني "ياواد يا تقيل" لكريم عبد العزيز في بداياتهم الفنية".

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بفوز منتخب المغرب

على صعيد آخر، احتفلت ياسمين بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في مباراة حامية سجل فيها المغرب ثلاث نقاط في شباك مرمى المنتخب الإسباني مقابل صفر.

وتشرت عبدالعزيز صورة للمنتخب المغربيمن أرض الملعب، أرفقته بتعليق "رجالة".