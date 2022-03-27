فيديو نوال الكويتية ومحمد الدعيع يثير غضب المتابعين.. والأخير يصف متابع بـ"الحمار"

تعرَّض حارس مرمى المنتخب السعودي محمد الدعيع للانتقاد بعد تناقل صورة تجمعه بالفنانة نوال الكويتية.

محمد الدعيع يحتضن نوال الكويتية

شارك محمد الدعيع، حارس منتخب الهلال، مقطع فيديو يجمعه بنوال الكويتية عبر حسابها على موقع "تويتر" عقب انتهاء حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض،حيث يظهر جالسًا إلى جانبها ويحتضنها بين ذراعيه، وعلَّق: "هذا الفنانة اللي قلت لك عنها، هذه اللي أحبها، وأموت فيها"، لترد نوال الكويتية عليه، قائلة: "يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضي".



محمد الدعيع يرد على منتقدي الفيديو الذي جمعه بنوال الكويتية



وأثار مقطع الفيديو حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاداتهم، حيث كتب أحد المعلقين بنبرة شديدة اللهجة: "اعوذ بالله منظر مقزز ومقشعر للجسد كيف ترضى تحضن وحده بالشكل هذا وهي مو محرم لك!! يا رب ثبت علينا العقل والدين".

وردَّ الدعيع على تعليق المعجب بنبرة مستهجنة: "أحسن من وجهك يا مقرف".

ولم يتوقف الدعيع عند هذا الحد، بل قرر الرد على شخص آخر بطريقة مستفزة واصفًا إياه بـ"الحمار"، حيث كتب المتابع: "لا حيا ولا مستحا ولا خوف من الله حاضن المروة ويده على ظهرها، يا الله سترك".

كما نشر الدعيع تغريدة أوضح من خلالها أن نوال يعتبرها كأخت له، وكتب: "مع تقديري لجميع من تناول او علّق على المقطع الذي جمعني بالأخت الفنانه نوال احب ان اوضح انها مثل اختي وحديثي معها عبارة عن حبي واعجابي بما تقدمه من فن".

مع تقديري لجميع من تناول او علّق على المقطع الذي جمعني بالأخت الفنانه نوال احب ان اوضح انها مثل اختي وحديثي معها عبارة عن حبي واعجابي بما تقدمه من فن اقرأ ايضاً نوال الكويتية تمازح أحلام من خلال قرصها وهكذا ردت الأخيرة March 26, 2022

ونشر تغريدة أخرى: "من أراد أن يراك مخطئًا سيراك ولوكان كفيفًا فلا تنشغل بإرضاء الناس وانشغل بإرضاء الله تعالى فميزان الله :الحسنات يذهبن السيئات وميزان الناس : سيئةواحدة تمحو جميع الحسنات".