فيديو يكشف حمل ديانا كرزون بطفلها الثاني

أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون شائعات حملها بطفلها الثاني من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، بعد مشاركتها مقطع فيديو لأحد حفلاتها ظهرت فيه ببطن منتفخ وكأنها في أشهرها الأخيرة من الحمل.

ديانا كرزون حامل بطفلها الثاني

توجهت ديانا كرزون عبر حسابها في "إنستغرام" لمشاركة مقطع فيديو ظهرت فيه تتراقص على أنغام أغانيها في إحدى حفلات العوائل الكريمة التي أقامتها، وبدا واضحًا تكور بطنها أسفل فستانها الطويل الذي جاء باللونين الأسود والذهبي.

وعلى الفور، توجَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول حقيقة حملها، لاسيما أنها لم تعلن سابقًا عن انتظارها لمولودٍ جديد أو تكشف عن بوادر حمل، وامتلأت خانات التعليقات بعبارة "شكلها حامل".

ردود أفعال المتابعين

وكتبت إحدى المتابعات: "كل التعاليق شكلها حامل ،الله يتمم عليها بالخير حسدتوها ولا كل وحدة تصير حامل تعمل اشهار بانها حامل ،استغفر الله"، وباركت لها أخرى معلقة: "بروووك الحمل ديانا كرزون".

بينما كان لآخرين رأي آخر، إذ أشاروا أن ما في الأمر هو زيادة وزنها، فعلَّقت إحداهن: "مش أكيد حامل قبل اربع شهور بفستان الازرق الكل فكرها حامل طلعت نصاحة ،عادي مش شرط".

معاذ العمري يوجه رسالة رومانسية لـ ديانا كرزون

وفي وقت سابق، عايد معاذ العمري زوجته ديانا بيوم الحب، وشارك صورة لهما من حفل الزفاف، أرفقها برسالة عاطفية موجهة لها، وكتب: "أم سلمى القلب اللي ما بعرف يعطي إلا حب وكل كلام الدنيا ما بعبرلك عن الامتنان والشكر على الحب اللي بتعطينا اياه أنا وسلمى بكل لحظة بحياتنا❤️ سلمى يا روح بابا الحب بالحياة شيء أساسي وما بنقدر نعيش بدونه ومطلوب منا نشوف كل الأشياء بحب ولما بنعطي حب يا بابا بنقدر نحقق كل احلامنا وبنقدر ننجز وما في شيء ممكن يكون صعب وبنتخطى كل شيء بالحب لأنه الحب بخلق عنا حالة من السلام الداخلي والرضى عن النفس.. بحبكم وربنا ما يحرمني منكم".