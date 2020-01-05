مي حلمي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إجهاضها.. ماذا قالت؟

كشفت مي حلمي، مذيعة الراديو المصرية، تفاصيل حالتها الصحية، في أول ظهور لها بعد عملية الإجهاض التي أجرتها مؤخراً، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ ثلاثة أيام نقلت على إثرها للمستشفى.

وقالت "مي" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "شكرا لكل الناس الي سألت عليه انتو عيلتي التانية والله خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي أحسن شوية وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير.. دعواتكم ليا".

شكرا لكل الناس الي سألت عليه انتو عيلتي التانيه والله 🙏🏻 خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي احسن شويه وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير دعواتك ليا 🙏🏻 pic.twitter.com/qngfPVIPNc — Mai Helmy ⚽️ مي حلمي (@MaiHelmy) January 4, 2020

وكان المطرب محمد رشاد قد أعلن لجمهوره خبرا صادما بشأن زوجته الإعلامية مي حلمي بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال الأيام الماضية.

ونشر محمد رشاد صورة جمعته بزوجته مي حلمي عبر "فيسبوك" معلنا فيه إجهاضها، وكتب قائلًا: «ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة».

وكانت مي حلمي قد أثارت الجدل منذ فترة كبيرة، بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لم يتجاوز العشر ثواني، نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستغرام صورته لنفسها بالموبايل، وحرصت على إظهار بطنها ثم رسمت علامة تعجب بوجهها.

وانهالت التعليقات على الفيديو من متابعي مي، وجاءت كلها عبارة عن مباركات وتهاني، مما دفعها للرد على بعض التعليقات قائلة: "والله مش عارفة الناس بتبارك لي على إيه".

واستمرت تعليقات المتابعين ما بين تخمينات بحملها، وما بين تهاني وسط صمت من جانبها.

يذكر أن مي حلمي قد احتفلت بزفافها على الفنان محمد رشاد في 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من انطلاقه.

وكانت واقعة إلغاء حفل زفاف مي حلمي، ومحمد رشاد، استحوذتْ على اهتمام نشطاء مواقع التّواصل وقتها، وتعدّدتْ الأقاويل حول الأسباب، التي دفعتهما لإلغاء الحفل، ففريق روّج لحديث العروس بشكل غير لائق مع عريسها، بينما أكّد آخرون، أنّ الإعلامية الشّابّة، سخِرتْ من إحدى قريبات رشاد، بالإضافة إلى إشاعات عن رفض أسرة العريس التّوقيع على قائمة المنقولات الزّوجيّة، وغيرها.

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