فيصل الفيصل يكشف عن تاريخ مميز في حياته.. ما علاقة روزانا اليامي

أثارت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير جدلًا واسعًا حول وجود علاقة تجمع بين الفاشينيستا السعودية روزانا اليامي ومواطنها عارض الأزياء ونجم السوشال ميديا فيصل الفيصل طليق الفنانة مريم حسين.

وفي التفاصيل نشرت هذه الصفحة صورة مجمعة تكشف عن نشر روزانا اليامي وفيصل الفيصل لتاريخ معين وهو 3 يوليو من الشهر الحالي بتعليقات مختلفة.

وبهذا الخصوص نشرت روزانا اليامي التاريخ وكتبت معلقة: "احفظوا هذا التاريخ"، فيما كان تعليق فيصل الفيصل عبر حسابه في انستغرام على نفس التاريخ بـ: "القاعدة الأولى.. لا تتكلم ابدا عن الماضي"

وأثار هذا الأمر جدلًا واسعًا بين رواد السوشال ميديا بشكل كبير متسائلين عن علاقة فيصل الفيصل بمواطنته روزانا اليامي وفيما إذا قررا الارتباط رسميًا لا سيما أن الإعلامية الكويتية مي العيدان سبق وأن تحدثت عن ارتباط فيصل الفيصل بعد خروجه من السجن.

وجاء في التعليقات: "زواج المشاهير مصالح فترة ويطلقون"، وفي تعليق آخر: "فاضيين لهم نحفظ التاريخ الي جمعهم من ذيلا اصلاً"، وشككت إحدى المتابعات بحقيقة الارتباط وكتبت معلقة: "ترا عفكرة يبون يلفترن النظر ويدخلون تريند واضحة".



فيصل الفيصل وعلاقته بـ مريم حسين

يُشار إلى أن فيصل الفيصل كان متزوجًا من الفنانة المغربية مريم حسين، وانجب منها ابنتهما الوحيدة أميرة، إلا أن خلافات اندلعت بينهما وصلت إلى حد القضاء، حيث تسبب مريم حسين بسجن فيصل الفيصل لمدة عام بسبب قيام الاخير بشتمها والطعن بشرفها في تلميح له بأن مريم كانت حامل منه قبل الزواج.

وظهر فيصل الفيصل مؤخرًا في فيديو تصدر حديث السوشال ميديا وهو الأول له بعد خروجه من السجن حيث بدا فيه بشكل مختلف تمامًا، وعلق عليه ردًا على تعليقات الناس على تغير شكله بأنه تغير قلبًا وقالبًا وأصبح شخص مختلف.

روزانا اليامي وظهورها بالمايوه

وعلى صعيد آخر كانت قد تصدرت السعودية روزانا اليامي حديث السوشال ميديا والمواقع الاخبارية بسبب ظهورها بإطلالات جريئة في أجازتها الأخيرة، حيث ظهرت في احدى الاطلالات بالمايوه على السرير

وكانت روزانا اليامي قد اعلنت انفصالها مؤخرًا بعد زواج لم يدم طويلًا