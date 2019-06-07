فيفي عبده ترد بطريقة جريئة ومثيرة للجدل على شخص وصفها بـ"العجوز"! (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو للفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده وهي تنفعل ردًا على أحد متابعيها الذي وصفها بـ”العجوز”.

وقد بدا الانفعال واضحا على فيفي عبده حيث رد بطريقة غير متوقعة وامسكت بصدرها وردت قائلة: “هو اتعمى بعنيه مش شايف كل الانوثة دي”.واضافت وهي تتمايل أمام الكاميرا “اومال الطبيعي ده كله اعمل فيه ايه؟”.

وأتهمت فيفي عبده الشخص الذي قال عنها عجوز بأنه حاسد وحاقد، ووجهت له السباب، وكان بجانبها أحد الشباب، الذي يبدو أنه يشرف على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرها باسم ذلك الشخص.

الجدير ذكره أن فيفي عبده أعلنت مع بداية عام 2019 عودتها من جديد للمسارح والرقص على الرغم من تجاوزها حاجز الـ60 عامًا، وكانت أولى حفلاتها في ليلة رأس السنة، وتعرضت في وقتها للكثير من التعليقات الساخرة والناقدة بسبب ممارستها للرقص وهي في سن كبيرة.

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