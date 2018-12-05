فيفي عبده ترد على أحد المُهاجمين بقسوة: سبني لجهنم مالك ومالي؟!

فيفي عبده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة والراقصة فيفي عبده ترد من خلاله بغضب وقوة على هجوم احد متابعيها، ويبدو أن هذا الشخص قد أساء لعبده بسبب رقصها وإطلالاتها الجريئة.

وقالت عبده في الفيديو والذي تظهر فيه بقمة غضبها لهذا المُتابع ان يهتم بقراءة القرآن وانه غير مضطر لمشاهدتها، وطلبت منه ألا يتدخل في حياتها، قائلة: " سبني أنا لجنهم مالك ومالي؟ أنا عايزة أروح جهنم أتشوي إنت مالك؟".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة وعنيفة فالبعض هاجم ردة فعل عبده وحديثها عن جهنم والأخرة مُعتبرين انها بالغت وأن هجومها كان يجب ان يقتصر على الرد على هذا المُتابع دون إقحام جهنم والعذاب في الأمر.

فيما رأى آخرون أن ردة فعل عبده طبيعية وتعبر عن بساطتها التي اعتادها جمهورها، كما وأشاروا إلى ان عبده من الشخصيات المعروفة ببساطتها وأن ردها طبيعي ويناسب تدخل هذا المُتابع.

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