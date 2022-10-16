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فيلم الرعب Terrifier 2 يتسبب بحالات اغماء في عرضه الأول .. تفاصيل العمل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:08
فيلم Terrifier 2
فيلم Terrifier 2

تصدر فيلم الرعب الجديد والذي يحمل اسم Terrifier 2 حديث الجمهور والترند، بعد بدء عرض الفيلم في السينما العالمية، بسبب كمية الرعب الصادمة التي قدمها الفيلم، وحالات الرعب التي تسبب بها.

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حالات اغماء بين الجمهور بعد مشاهدة فيلم Terrifier 2

أثار فيلم الرعب الجديد جدلًا كبيراً بين الجمهور ورواد السوشال ميديا بعد ما تسبب به عند طرحه في دور السينما وذلك بعد تعرض الكثير من المشاهدين لحالات إغماء، وحالات من الغثيان بسبب مشاهد الفيلم المرعبة.

وبالرغم من ان القائمين على الفيلم أكّدوا في وقت سابق بأن على الجمهور ان يكونوا مستعدين نفسيًا بشكل كبير، وجرى تحذيرهم من الرعب الذي سيشاهدوه قبل أن يعرض الفيلم، إلا أن ما شاهده الجمهور داخل السينما كان أكبر من تصور الجمهور، حيث أشارت الكثير من الأنباء إلى تعرض عدد كبير من الجمهور لحالات إغماء، وغثيان وانهيار بسبب الرعب الذي يحتويه الفيلم.

وانتقل العديد من المتابعين الذين شاهدوا الفيلم للتعليق عليه في مواقع السوشال ميديا، فقال أحدهم: "لقد تقيأ صديقي في السينما خلال عرض الفيلم، وهناك خمسة أشخاص خرجوا من السينما قبل انتهاء العرض".

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Terrifier 2' Review: Art the Clown is Solidified as a Horror Icon – Horror Press

نبذة عن فيلم Terrifier

يدور الفيلم حول فتاة وشقيقها خلال احتفالهما بـ ليلة الهالويين والأحداث الدموية التي تواجههما في ليلة مرعبة جدًا، وهو من اخراج وتأليف داميان ليون ويروي بشكل خاص عودة مهرج شرير الى بلدة مايلز ليبدأ هذا المهرج بمطاردة هذه الفتاة وشقيقها ضمن أحداث رعب دموية لم يتمكن عدد كبير من الجمهور استيعابها او تحملها.

وتم اصدار الجزء الأول من الفيلم خلال عام 2016 وهو من بطولة ديفيد هاورد ثورنتون، سامانثا سكافيدي، لورين لافيرا، غريفين سانتوبيترو.

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