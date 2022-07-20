فيلم يجمع أحمد العوضي وروبرت دي نيرو.. والمفاوضات قائمة

تجرى مفاوضات مع النجم العالمي روبرت دي نيرو؛ من أجل المشاركة كضيف شرف في فيلم من بطولة الفنان المصري أحمد العوضي.

يحاول المخرج الفلسطيني طارق العلي ضمَ روبرت دي نيرو لفيلمه القادم بعنوان "البلدوزر"، بطولة أحمد العوضي المطلقة، وفي حال وافق على العرض، سيؤدي دور المدرب الشخصي للعوضي، الذي سيجسد دور لاعب فنون قتالية.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة نجاح لشاب حتى يصبح بطل العالم في فنون القتال المختلطة Mma، ويتضمن مشاركة لأبطال اللعبة على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، إذا رفض دي نيرو المشاركة في العمل، فسيجرى ترشيح ثلاثة نجوم عالميين آخرين، لكن لم تذكر أسمائهم بعد، لحين معرفة رأي النجم.

ويُقال أن الفيلم سيجرى تصوير الجزء الأكبر منه بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وقبل عدة أسابيع، شارك العوضي متابعيه سلسلة فيديوهات عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، أثناء انشغاله بتدريبات الفنون القتالية، إذ يبدو أنه يعمل جاهدًا على إتقان دوره في الفيلم.



كما شارك العوضي صورة تجمعه بطارق العريان، مُعلنًا عن تحضيرات الفيلم الجديد، وعلَّق: "تحضيرات فيلم البلدوزر، اول فيلم مصري وعربي عن ال MMA قصة واخراج طارق العريان".



أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يعودان بمسلسل جديد

وعلى صعيد آخر، سيشارك العوضي في مسلسل جديد إلى جانب زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بعد نجاحهما بمسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

قد غاب أحمد العوضي عن دراما رمضان العام الماضي بسبب انشغاله مع ياسمين ووقوفه إلى جانبها في محنتها الصعبة.



