فيلم Prey for the Devil أفضل أفلام الهالويين في 2022.. إليك تفاصيله

تصدّر فيلم الرعب Prey for the Devil قائمة أفضل أفلام الرعب لعام 2022 حيث حصل على ما يقارب 84% من تصويت الجمهور، وذلك تزامناً مع عيد الهالويين الذي يصادف اليوم الأثنين 31 أكتوبر.

تفاصيل فيلم Prey for the Devil

طُرح فيلم Prey for the Devil في السينما تزامناً مع احتفالات عيد الهالويين، وكان من أكثر أفلام الرعب بحثاً خلال هذه الفترة، حيث عًرض في السعودية والامارات قبل ما يقارب الـ ثلاثة أيام على أن يعرض في مصر قريبًا.

وبالرغم من حماس الجمهور الكبير للفيديو الدعائي الخاص بـ فيلم Prey for the Devil الذي طُرح قبل فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا ان تقييم الفيلم في القائمة وصل الى 5/10.

والفيلم من بطولة كل من جاكلين بايرز وفيرجينا مادسن وكولن سالمون ونيكولاس رالف، بالاضافة الى بين كروس وكريسيتيان نافارو وتوم فوربس.

قصة فيلم Prey for the Devil

يدور فيلم الرعب Prey for the Devil حول فكرة طرد الأرواح الشريرة، حيث تفتح الكنيسة الكاثوليكية عدد من المدارس لتعليم الراهبات كيف تتم عملية طرد الأرواح الشريرة وذلك بعد تواجد العديد من الشكاوي التي تفيد بعودة الأرواح الشريرة والشيطانية.

ويتناول الفيلم بشكل خاص قصة راهبة تدعى آن تشعر بالحماس الشديد لدراسة هذا العلم ولكن طريقها لم يكن سهلاً لأن هذا المجال مخصص فقط للقساوسة ولكنّها استطاعت ايجاد أحد المعلمين ليساعدها في هذا الامر.

وتبدأ آن التطبيق العملي حيث تصبح أول سيدة تقوم على طرد الأرواح الشريرة بمساعدة الأب داني وتقوم بمساعدة فتاة صغيرة لطرد الروح التي تسكن جسدها.