في أول ظهور لها.. دنيا سمير غانم تبكي على المسرح لحظة تكريم والديها

أطلَّت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في المهرجان القومي للمسرح المصري مساء أمس الإثنين، وذلك لحضور تكريم والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز؛ ويعتبر ذلك الظهور الأول لها بعد حادثة وفاتهما الأليمة.

صعدت دنيا سمير غانم خشبة المسرح لاستلام درع تكريم والديها، وحال سماع اسميهما انهارت بالبكاء وقالت بكلمات مؤثرة: "شكرا جدًا على التكريم وتقدير مشوار بابي ومامي، وشكرًا على كل التكريمات يلي اتعملت في كل المهرجنات، وعايزة أقول لكل الناس يلي بتدعمنا ووقفت جنبنا شكرًا جدًا حبكم جد هو يلي مصبرنا".

وبعد انتهاء دنيا من إلقاء كلمتها، صفَّق لها الجمهور ويمكننا رؤية وزيرة الثقافة المصرية تبكي متأثرةً ببكاء الفنانة الشابة.

واختارت دنيا ارتداء جامبسوت أسود بسيط بأكمام من الشيفون الأسود الشفاف، واعتمدت مكياج طبيعي وتسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفيها.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم لا يعتبر الأول للفنانين الراحلين، فقد كُرما في مهرجان الفضائيات العربية الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي في القاهرة، إلَّا أن دنيا وإيمي سمير غانم لم تتواجدا لتلقي التكريم بل ناب عنهما الفنان حسن الرداد.