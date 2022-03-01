في أول ظهور له.. ابن عمرو أديب نسخة طبق الأصل عن والده

اشتُهر الاعلامي المصري "عمرو أديب" بشكل كبير في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، حيث يعد من أبرز الاعلاميين في الوطن العربي.

أول ظهور لابن عمرو أديب ولميس الحديدي

ظهر ابن الاعلامي المصري "عمرو أديب" والاعلامية المصرية الشهيرة "لميس الحديدي" والذي يدعى "نور الدين أديب" على وسائل وشاشات الاعلام لأول مرة بعد اصابته بفيروس كورونا، خلال الشهر الماضي.

وأعلن نور الدين أديب شفاؤه التام من فيروس كورونا، وذلك بعد ان تداول المتابعون صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو رفقة والده في احدها حيث علّق المتابعون على الشبه الكبير بينه وبين والده عمرو أديب.

علاقة عمرو أديب ولميس الحديدي

يشار بأن الاعلامية لميس الحديدي تزوّجت من الاعلامي عمرو اديب منذ عام 1999، وهي تعدّ من أبرز علاقات زواج المشاهير والاعلاميين نجاحاً حيث أن فارق العمر بينهما ست سنوات وكانت لميس قد انجبت ابنها الوحيد نور أديب من زوجها عمرو.

وصرّحت لميس في أحد المقابلات بأنها لا تنافس زوجها اعلامياً أبداً خاصة وان الثنائي بنفس المجال، بل على العكس فهي تساله بكل شيء وهو يساعدها في اختيار البرامج وطرق تقديمها دائماً.

كما أكّدت لميس بان هناك عيوب في زواج الثنائي من نفس المهنة وهي أن البيت يتحوّل الى نشرة اخبارية بسبب الحديث الدائم في الاعلام.

ويقدم الإعلامي المصري حاليًا برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر