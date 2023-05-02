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في أول لقاء لهما بعد فيديو الخيانة..قادير دوغلوا يؤكّد خيانته ونسليهان غاضبة ومتّوترة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 02 أيّار / مايو 2023 - 11:28
نسليهان اتاغول وقادير دوغلوا
نسليهان اتاغول وقادير دوغلوا

حضر الثنائي التركي الشهير "نسليهان اتاغول" و"قادير دوغلوا" اول لقاء صحفي لهما في مدينة أذربيجان، وذلك عقب إشاعات خيانة الأخير لنسليهان مع فتاة خلال حفل في تركيا.

اقرأ ايضاًقادير دوغلو ونسليهان اتاغول يخرجان عن صمتهما ويعلقان على شائعة الخيانة.. قادير دوغلو ونسليهان اتاغول يخرجان عن صمتهما ويعلقان على شائعة الخيانة.. "شيء طبيعي"

نسليهان أتاغول وقادير دوغلو في لقاء صحفي

تواجد قادير وزوجته نسليهان في أذربيجان من أجل حضور سباق الفورميلا 1 وخلال مؤتمر صحفي على هامش السباق في أحد الجامعات أجاب الثنائي على أسئلة الصحفيين المطروحة عليهما.

وظهر الثنائي التركي بشكل طبيعي متجاهلين الأخبار حول الخيانة أو الانفصال بينهما، إلا انه وخلال فتح باب الاسئلة حول الموضوع توتّرت الاجواء.

وانفعلت نسليهان على صحفية عندما سألتها: "ما رأيك بما انتشر خلال الأيام الماضية حول خيانة زوجك لك؟"، لتردّ نسليهان بكل غضب وتوتّر: "كيف تسألين هذا السؤال؟ فعلاً أها ما يقلقك ويأخذ عقلك؟ هل انت لاتصدقين ما تراه عيناك أننا بجانب بعضنا البعض امامك؟".

وبعدها حاولت نسليهان تمالك نفسها خاصة بعدما حاول قادير تهدئتها وقالت: "بغض النظر عما يحصل نجلس أنا وقادير بجانب بعضنا البعض، وننظر في عيون بعضنا البعض ونتوافق، وأنا لا أفعل ذلك مع أي شخص قريب مني حتى أمي ولكن أفعل هذا الشيء مع قادير".

وهنا تدخّل قادير وقال بكل هدوء وبرسالة مبطنّة اعتبرها البعض تأكيد أخبار الخيانة: "السؤال بهذه الطريقة غير صحيح، بل وجب عليك السؤال أنه وبالرغم من الأخبار التي انتشرت عن زوجك وخيانته لك كيف تكملان حياتكما بشكل طبيعي؟".

اقرأ ايضاًقادير دوغلو ونسليهان اتاغول يخرجان عن صمتهما ويعلقان على شائعة الخيانة.. فيديو يوثق خيانة قادير دوغلو لـ نسليهان أتاغول.. وضعيات حميمية مع فتاة مجهولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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خيانة قادير دوغلو لنسليهان اتاغول

يشار بان الجمهور تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي قادير دوغلو خلال تواجده في احد الحفلات في تركيا رفقة فتاة مجهولة الهوية.

وكان قادير والفتاة يرقصان في طريقة رومانسية وبوضع حميمي كما انهما قبّلا بعضهما البعض، وهاجم الناس قادير لخيانته لزوجته نسليهان.

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