فيديو يوثق خيانة قادير دوغلو لـ نسليهان أتاغول.. وضعيات حميمية مع فتاة مجهولة

أثار النجم التركي "قادير دوغلو" جدلًا كبيرًا بين الجمهور بعد انتشار لقطات عديدة له خلال تواجده في أحد المناسبات رفقة فتاة مجهولة، مما أشعل غضب جمهور زوجته النجمة "نسليهان أتاغول".

قادير دوغلو في وضع حميمي مع فتاة مجهولة

انتشرت يوم أمس مجموعة من اللقطات والصور للنجم التركي "قادير دوغلو" خلال تواجده مع فتاة في أحد المناسبات حيث كانا يرقصان وهما متلصقان بشكل حميمي.

وظهر قادير في الصور وهو في غاية الحميمية والرومانسية مع الفتاة بينما كان يرقص كما أنهما تبادلا القبل وهو الامر الذي أثار غضب الجمهور.

وتداول المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور وفيديوهات للنجم التركي داخل أحد الأندية الليلية تكشف عن خيانة قادير لزوجته بشكل صادم.

Kadir Doğulu’nun Alaçatı’da genç bir kadınla samimi dans ederken görüntülendiği haberlerinin çıkmasıyla beraber Neslihan Atagül TT listesinde yer alıyor.



pic.twitter.com/TFCjuBhRX0 — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) April 25, 2023

آراس بولوت يحاول تنبيه قادير دوغلو وإنقاذه من الخيانة

كشفت مصادر كانت متواجدة في الحفل بأن النجم التركي "اراس بولوت" كان متواجد هو أيضاً في نفس الحفل حيث حاول بكل الطرق الممكنة ابعاد قادير عن الفتاة بعد أن لاحظ وجود أشخاص يصورون الموقف من أجل حمايته من الفضيحة.

إلا أن اراس لم يتمكن منع قادير من الاقتراب من الفتاة بشكل رومانسي وتقبيلها، حيث التقطت العديد من الصور لهما معاً.