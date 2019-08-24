في الذكرى الأولى لرحيل ياسر المصري... نال لقب فارس الدراما البدوية ومنذر رياحنة أكثر المتأثرين برحيله

هو فنان أردني متميز لمع اسمه حتى نال لقب فارس الدراما البدوية لما تميز به من أدوار دخلت قلب الجمهور، في حياته استطاع أن يأسر القلوب بأعماله المتميزة حتى أنه استطاع أن يحقق شهرة سريعة في مصر، ولكنه خطف القلوب برحيله إثر حادث أليم أودى بحياته، إنه النجم الأردني الراحل ياسر المصري.

وتمر اليوم الجمعة 23 أغسطس الذكرى الأولى على رحيل ياسر المصري، وبهذه المناسبة ترصد "البوابة" أبرز ما في حياته الفنية والخاصة.

مولده ونشأته

ولد الفنان الأردني ياسر المصري ذو الأصول فلسطينية، في دولة الكويت وتحديدًا بمدينة الرميثة عام 1970 لعائلة مكونة من سبع أشقّاء وشقيقات.

حصل ياسر المصري على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، تخصص رئيسي آلة الكلارنيت، فرعي بيانو.

بدأ النجم الأردني الراحل عمله كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، ثم مدربًا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.

بدايته الفنية

لمع نجم ياسر المصري كممثل، في المسلسل البدوي "نمر بن عدوان"، حيث أدى دور شاعر البادية العربية نمر بن عدوان وذلك عام 2007، واشتهر "المصري" بأداء المسلسلات ذات الطابع البدوي والتاريخي والتي من أشهرها: "أبو جعفر المنصور، دعاة على أبواب جهنم، ذي قار".

أصبح ياسر المصري واحدًا من أهم نجوم الدارما الأردنية حتى نال لقب فارس الدراما البدوية، وشارك في العديد من المسلسلات الأردنية التاريخية والبدوية، منها: "ذي قار، زمان الوصل، راس غليص، أبو جعفر المنصور، دعاة على أبواب جهنم، الفرداوي، رجال الحسم، الطوفان".

كانت آخر أعمال الفنان الراحل عام 2018 من خلال مسلسلات: "شيء من الماضي، أبناء القلعة، أمر واقع".

لمع اسمه في مصر

شارك ياسر المسلسل في أول عمل مصري من خلال فيلم "كف القمر"، مع الفنان الراحل خالد صالح، حيث جسد من خلاله شخصية "ضاحي"، وبعد النجاح في تحقيق الشهرة شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية وكان أولها مسلسل "تحت الأرض" عام 2013، وبعدها مسلسلات: "دهشة، العهد، الجماعة 2"، والأخير جسّد من خلاله شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

زواجه

تزوج ياسر المصري من الصحفية الأردنية نسرين الكردي التي عملت في جريدة "الرأي" الأردنية، وأنجب منها 3 أبناء هم: "زيد وراية وجنى".

جوائزه

حصل ياسر المصري على العديد من الجوائز والتكريمات الأردنية والعربية، ولعل أهمها..

-نال جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 مناصفة مع الفنان منذر رياحنة.

-قدم حفل جوائز التايكي في دورته الثانية.

-قدم حفل افتتاح مهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الثالثة.

-نال درع تكريمي من الشاعر السعودي جعفر المطيري لأدواره في الدراما البدوية السعودية عام 2016.

-درع تكريمي من جامعة عمان الأهلية عام 2016.

منذر رياحنة وتأثره برحيله

بين فترة وأخرى يقوم الفنان الأردني منذر رياحنة بالدعاء لصديقه الراحل ياسر المصري الذي تأثر بوفاته كثيرًا وقبل ساعات من مرور الذكرى الأولى على رحيله حرص منذر رياحنة على تذكره بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

مرت سنه و أنت أكبر من النسيان ذكراك أكبر من الكلمات و كل الأبجديات على إختلافها تعجز أمام ألم غيابك الذي يزداد.هو الموت يا صديقي يعرف كيف يختار ولا يوجع إلا الأحياء .لك من قلبي كل الدعوات.الله يرحمك أخوي و صاحبي #ياسر_المصري (23-08-2018) #منذر_رياحنهhttps://t.co/UkyrfUW4wy — Monther Rayahneh (@MontherRayahnah) August 22, 2019

وكتب منذر رياحنة "مرت سنة وأنت أكبر من النسيان ذكراك أكبر من الكلمات وكل الأبجديات على اختلافها تعجز أمام ألم غيابك الذي يزداد، هو الموت يا صديقي يعرف كيف يختار ولا يوجع إلا الأحياء لك من قلبي كل الدعوات الله يرحمك أخوي وصاحبي ياسر المصري (23-08-2018)".

وفاته

فُجع الوسط الفني في العالم العربي برحيل الفنان الأردني ياسر المصري يوم 23 أغسطس إثر حادث سير في مدينة الزرقاء، وذلك عن عمر لم يتجاوز الـ٤٨ عامًا حيث فارق الحياة بعد نقله للمستشفى.

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