في الذكرى الأولى لميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي..شاهدوا كيف تذكره زملاؤه في الوسط الفني

صادف يوم أمس الـ4 من أبريل لعام 2020 الذكرى الأولى لميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث أنه فارق الحياة في ظروف غامضة في شهر نوفمبر الماضي، وحرص عدد من زملائه في الوسط الفني على إحياء ذكراه تزامنًا مع يوم ميلاده الـ36.

ومن بين أوائل الفنانين الذين حرصوا على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كانت الممثلة ناهد السباعي، والتي كتبت كلمات مؤثرة في هذه المناسبة من خلال حسابها على إنستغرام ونشرت صورة للراحل، وعلقت:

"كل سنة وأنت طيب وفي الجنة متهني و سعيد مع كل حبايبك، النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي..اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته..اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين"، وأكملت كلامها داعية له بالراحة والسكون في الدار الآخرة.

في حين انضمت أيضًا لإحياء ذكرى ميلاد هيثم أحمد زكي الفنانة آيتن عامر، التي نشرت عبر إنستغرام صورة للراحل أيضًا وحثت متابعيها على الدعاء له قائلة: "عيد ميلاد هيثم أبو قلب أبيض النهاردة..محدش عايز يدعيله دعوة حلوة؟ الله يرحمه ويغفرلك وينور قبرك يا هيثم".

وتكريمًا لذكراه، حرص النجوم والأصدقاء في الوسط الفني للراحل هيثم أحمد زكي بعد وفاته على تشييد مسجد يحمل اسمه ليبقى له بمثابة حسنات جارية ومستمرة بعد مماته، ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء التي شاركت واعتبروا ما قاموا به عملًا خيريًا وأقل ما يمكن تقديمه لزميلهم الراحل.

والجدير بالذكر، أن وفاة هيثم أحمد زكي كانت صادمة لكل من حوله، خاصة وأن الأمر كان مفاجئًا ولم تظهر أي أعراض عليه في الفترة الأخيرة التي عاشها وحيدًا في منزله.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: