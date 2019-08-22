في الذكرى الثامنة لرحيل كمال الشناوي.. رفض تكريم حسني مبارك وشكّل دويتو سينمائي مع الفنانة شادية

لم يجازف بتاريخ الفني قبل وفاته بالمشاركة بأدوار "كومبارس"، وفضل الابتعاد عن الوسط الفني تاركًا ورائه ما يزيد عن 270 فيلمًا و20 مسلسلًا على مدار 58 عامًا.

هو فنان كبير نال شهرة كبيرة في أربعينات القرن الماضي، حتى نال لقب "دنجوان السينما المصرية"، إنه الفنان المصري الكبير كمال الشناوي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2011.

وفي التقرير التالي ترصد "البوابة" أبرز ما مرّ به الفنان الراحل في حياته الفنية والخاصة.

مولده

ولد الفنان المصري كمال الشناوي في 26 ديسمبر عام 1921، وعاش في بداية حياته بالقاهرة، وتخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، كما التحق بمعهد الموسيقى العربية وعمل بعدها مدرسًا للتربية الفنية لمدة عامين.

مشواره الفني

قدم الشناوي أول أفلامه بعنوان "غني حرب"، في عام 1948م، وكان من إخراج نيازي مصطفى، كما شارك في بطولة فيلمين بنفس العام تحت عنوان "حمامة السلام"، من إخراج حلمي رفلة، و"عدالة السماء".

ووصل عدد أفلامه التي قدمها خلال مشواره الفني الذي وصل إلى 58 عامًا ما يقرب من 300 فيلم سينمائي، كان آخرهم فيلم "ظاظا"، كما قدم مجموعة من المسلسلات الناجحة ومنها "زينب والعرش"، و"هند والدكتور نعمان"، و"بيت الأزميرلي"، و"أولاد حضرة الناظر"، و"لدواعي أمنية"، و"العائلة والناس"، و"آخر المشوار".

زواجه

تزوج كمال الشناوي 5 مرات، الأولى من الفنانة الاستعراضية الراحلة هاجر حمدي، التي أنجب منها ابنه محمد، والثانية كانت عفاف شاكر، الأخت الكبرى للفنانة شادية، رغم أنه جمعته علاقة حب بشادية، لكنه لم يتزوجها خشية القضاء على هذا الحب، والزوجة الثالثة هي زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان، والزوجة الرابعة هي الفنانة الراحلة ناهد شريف، أما الأخيرة فهي اللبنانية عفاف نصري.



وظلّ زواج كمال الشناوي من ناهد الشريف سريًا حتى طلبت الفنانة الطلاق منه لأنها لن تفضل المكوث في منطقة الزوجة الخفية أكثر من ذلك، وعندما انفصلا ومرضت بالسرطان وقف الفنان الراحل بجانبها وعالجها في الخارج وبكى على فراشها.

حقائق عن كمال الشناوي

-نجح في دخول قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بخمسة أفلام.

-أحب الفنانة شادية ولكنه تزوج من أختها.

-خاض تجربتي الإنتاج والإخراج ولم يحالفه الحظ.

-قدم خلال مشواره الفني ما يقرب من 300 فيلم سينمائي، و7 مسلسلات.

جوائزه

-حصل على جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960.

-جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام 1992.

-حصل على المركز الثالث في استفتاء أحسن مائة فيلم مصري الذي أجراه مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996 بمناسبة مئوية السينما المصرية.

شكّل دويتو سينمائي مع شادية

على الرغم من وقوف كمال الشناوي، أمام بطلات زمن الفن الجميل أمثال، ليلى مراد، وصباح، وسعاد حسني، إلا أن الفنانة الراحلة شادية كانت صاحبة الرصيد الأعلى في الأفلام التي جمعت بينهما، والتي بلغت 32 فيلما، حيث كونا ثنائيا فنيا مازال خالدا حتى اليوم.



وفي الغناء تشاركا معا في أغنية، "سوق على مهلك سوق"، ومن أهم الأفلام التي جمعتهما: "حمامة السلام، المرأة المجهولة، وارحم حبي، وعش الغرام، ليلة الحنة، ساعة لقلبك، وفي الهوا سوا، وأيام شبابي، والحقوني بالمأذون، والروح والجسد، والدنيا حلوة، واللص والكلاب، والهارب، وبشرة خير، الهاربة".



وأراد الشناوي أن يقدم فيلما يجمع بينه وبين شادية في بداية التسعينيات، وبالفعل بدأ في كتباة سيناريو الفيلم بعدما استقر على فكرته، ورحبت شادية بذلك، لكن الفيلم لم ير النور لأنها قررت بشكل مفاجئ الاعتزل وارتاءي الحجاب، وانتهى مشروع الفيلم لأن كمال الشناوي رفض تقديمه مع ممثلة أخرى.

رفض تكريم حسني مبارك

منع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، فيلم "وداع في الفج"” عام 1956 من بطولة الشناوي وشادية لأكثر من 30 عامًا بسبب ظهور مبارك في لقطتين كقائد لسرب الطيران بالقوات الجوية ضمن أحداث الفيلم‮.



وقال نجل الفنان الراحل في تصريحات تلفزيونية له إن والده رفض أن يكرمه حسني مبارك مع عدد من كبار الفنانين مثل: فاتن حمامة ونجلاء فتحي ومحمود ياسين، بسبب منع الفيلم.

خلافه مع أنور وجدي

دخل الفنان الراحل كمال الشناوي في خلافات قوية مع الفنان أنور وجدي، بسبب تصريحات الأول ضد الأخير في الصحافة، مشيرًا إلى أن وجدي مصمم على الظهور كشاب رغم سنه و"كرشه" الكبير وعليه أن ينظر إليّ جيدا ليعرف كيف يكون الشباب والطلة الساحرة.

واتصل أنور وجدي بالشناوي عقب تلك التصريحات ودعاه إليه لمقابلته في مكتبه، وتبادل الطرفان الحديث حيث أكد أنه لم يذكر الشناوي بأي سوء، قائلًا: "أرى فيك شبابي وكفاحي ومعاناتي التي عانيت منها في أول طريقي".

ورفع أنور وجدي قميصه، موجهًا الحديث للشناوي، قائلا: "كرشي ليس بسبب زيادة وزني من الأكل، وإنما بسبب مرض وراثي سبب لي مشاكل صحية كثيرة"، ومن هنا انفجر الراحل في البكاء متأثرا بحالة وجدي الصحية وطلب منه السماح ومنذ هذا الموقف أصبحا صديقين مقربين.

وفاته

ودع كمال الشناوي الحياة من فوق كرسي متحرك، بعد أن أقعدته الشيخوخة، وفي فجر مثل هذا اليوم من 2011 لفظ الفنان كمال الشناوي أنفاسه الأخيرة

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