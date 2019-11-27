يارا تطلق جديدها "على طاري الغلا".. فيديو!

طرحت الفنانة اللبنانية "يارا" أجدد أعمالها الفنية تحت إسم "على طاري الغلا" عبر قناتها الشخصية في اليوتيوب.

الأغنية الجديدة من كلمات "السحاب"، ألحان "أسامة العطار، أما التوزيع فكان من نصيب "محمد صلاح". غنت يارا في جديدها اللون الرومانسي باللهجة الخليجية التي تبرع فيها وتناسب صوتها واحساسها.

من جهة أخرى، شاركت الفنانة فيديو لها من قلب السيارة وهي تغني إحدى أغاني الشحرورة "صباح" في ذكرى وفاتها الذي صادف أمس.

يارا تعتبر من الفنانات اللواتي يتميزن بصوت وخامة جميلة، وتبرع في غناء عدة ألوان غنائية بين "اللبناني، الخليجي، المغربي"، كما أن حضورها على السوشال ميديا خفيف وهادئ ويناسب شخصيتها. إضافة إلى بعدها عن الخلافات التي تقع بين الفنانيين في الوسط الفني، إذ تفضل التركيز على فنها وجمهورها.

أما فيما يتعلق بالحياة الشخصية، الفنانة اللبنانية تعتبر من أشهر عازبات الوطن العربي، إذ لم يسبق أن إرتبطت بأحد من قبل وهو ما دائماً يثير التساؤلات.

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