يارا تطلق جديدها "على طاري الغلا".. فيديو!

الفنانة اللبنانية "يارا" تطلق جديدها باللهجة الخليجية تحت إسم "على طاري الغلا" 😻 @yara #يارا #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أغاني #فيديو_كليب

A post shared by البوابة (@albawabame) on Nov 27, 2019 at 12:28am PST