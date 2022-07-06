في ذكرى رحيلها الثانية.غياب رجاء الجداوي مظاهرة حب متجددة

صادف يوم أمس ذكرى رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي للسنة الثانية، والذي يصادف يوم أمس الموافق 5 يوليو، ورغم مرور العامين على غيابها إلًا أنها ما تزال عالقة في أذهان محبيها.

ورغم أن فراقها آلم الكثيرين من حولها، إلَّا أن ذكرى رحيلها بات مظاهرةً حب متجددة للعام الثاني على التوالي، وفق ما وصفته ابنتها أميرة مختار.

وخلال لقاء لها في برنامج "من مصر" عبر سكايب، أشارت أميرة مختار أن هناك سيلًا من المشاعر المتدفقة تجاه والدتها الراحلة، حتى بات يُقال "كل سنة وسيرة ماما طيبة" .

واستذكرت أميرة الطريقة التي كانت والدتها تناديها بها، والأكلة التي تشتهر بإعدادها، قائلة: "كانت بتنده لي ماميش، ونور عين ماما، فبقيت أنا عين وروضة عين، والأكلات اللي كانت بتعملهالي كل اللي بحبه، هي كانت ست بيت شاطرة، وكانت لما تيجي فايد الإسماعيلية بتعمل رز بالجمبري والزبيب".

وأكَّدت أميرة أن والدتها حققت جميع أحلامها سواءً من الناحية العملية والعائلية، لذلك قررت استكمال مسيرة والدتها بأن تكون صورة مشرفة عنها، قائلة: "والدتي كانت بتمثل نفسها وأنا أحاول إني أكون واجهة مشرفة أو سفيرة مشرفة لرجاء الجداوي ولما أظهر يكون ظهوري مميز".

يذكر أن رجاء الجداوي فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ 86 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي جعلها طريحة الفراش لمدة 43 يومًا في المشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.