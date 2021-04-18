في ذكرى ميلاد علي حميدة.. أغنية "لولاكي" مثلت الخير والشر في حياته وتبرأ من الغناء قبل وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصري علي حميدة، الذي يعد واحداً من أشهر مطربي جيله في فترة الثمانينيات، وكان له موسيقى خاصة حتى انتشرت أغانيه بشكل كبير في التسعينيات حتى شريط الكاسيت الذي أصدره بعنوان "لولاكي" وصل توزيعه إلى حوالي 6 ملايين نسخة.

وولد علي حميدة في 17 أبريل عام 1946 في محافظة مرسى مطروح، وهو مطربًا مصريًا بدويًا وبدأت سنوات نشاطه الفني منذ 1982 واختفي عن الأضواء مؤخراً بسبب عدم وجود أعمال يتم عرضها عليه.

وأحدثت أغنية علي حميدة الشهيرة "لولاكي" والتي عُرف من خلالها ضجة واسعة في الوسط وقتها حيث وزعها الملحن والمطرب حميد الشاعري وانطلقت عام 1988 كونها غيرت نظام الأغنية الشبابية في ذلك الوقت.

وكان لحميدة مشوارا مع التمثيل حيث تسبب نجاح أغنية "لولاكي" وتحقيقها لمبيعات هائلة جعلت علي حميدة يتوجه للسينما وقدم فيلما يحمل نفس عنوان الأغنية "لولاكي" ثم قدم بعدها فيلما آخر بعنوان "مولد نجم".

وشارك علي حميدة في بعض المسلسلات بينها "نسمة ونصيب سيت كوم" عام 2009 وكان فيها ضيف شرف، ومسلسل "الهودج"، ثم شارك ضيف شرف في مسلسل "ريح المدام" قبل عامين.

معاناته المادية

عانى علي حميدة من عدة أزمات في حياته أبرزها ازمة مادية وقع بها في التسعينات، حيث تم اتهامه بالتهرب الضريبي عام 1997، حيث تم فرض 13 مليون جنيها ضرائب عليه، بسبب تحقيق شريط الكاسيت "لولاكي" مبيعات ضخمة وتم الحجز بعدها على شقته بجانب 3 سيارات كان يمتلكها وأصبحت اغنية "لولاكي" وش الخير والشر معا عليه.

وفي فترة مرضه قبل الوفاة دخل علي حميدة، في نوبة بكاء على الهواء بسبب معاناته من وضع صحي غير مستقر، وقال إنه ذهب إلى أكثر من مستشفى ولم يتم قبوله.

ونوّه علي حميدة، حينها بأن وضعه المادي ازداد سوءا بسبب تسديده قيمة 15 مليون جنيهًا مصريًا، كضرائب للدولة، حيث تم سحب عقارات كان يمتلكها.

تبرأ من الغناء قبل وفاته

كشف عادل نافع، ابن شقيقة علي حميدة، عن تبرؤ الأخير من الغناء قبل أيام من رحيله الذي وقع في الخميس 11 فبراير الماضي، موضحًا خلال زيارة قبر "خاله" أنه كان يرفض سماع أغانيه.

ووثقّ ابن شقيقة علي حميدة مقطع فيديو عبر تقنية "البث المباشر" في حسابه على موقع "فيسبوك" رصد زيارة قبره والدعوات له بالرحمة والمغفرة، ثم طلب من الجمهور أن يتذكرونه بالدعاء وليس بالأغاني.

وعقبّ ابن شقيقة علي حميدة قائلًا أنه أمر من حوله في آخر لحظات حياته ألا يبتعدوا عن الله، مردفًا: "من كان يحب علي حميدة فليتذكره بالدعاء لا بالغناء.. من يحبه يدعو له ويتصدق عليه".

مرضه

أصيب علي حميدة بفيروس سي الكبدي وتم علاجه منه بعدما كان من أوائل المستفيدين من مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لعلاج فيروس سى، وتعافى منه تماما

وفاته

عانى علي حميدة من حصوات على المرارة قبل أن يكتشف الأطباء معاناته من بعض الأورام السرطانية ومع بدء رحلة علاجه توفى بمستشفى مطروح العام يوم 11 فبراير 2021.

