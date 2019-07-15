في رأي سلمان خان.. هؤلاء النجوم الخمسة هم الأبرز في بوليوود

من بين مختلف كبار أسماء مشاهير الهند، يعد سلمان خان واحدًا من أبرز نجوم بوليوود، والذي نجح في إثبات نفسه وأسر قلوب المشاهدين منذ بداياته وعلى مر السنين حتى الآن.

وبالإضافة إلى موهبته وأعماله الفنية العديدة، يُعرف سلمان بجرأته وصراحته في التعبير عن آرائه والتي أحيانًا ما توقعه في مأزق.

ومؤخرًا، كشفت مجلة "ديكان كرونيكل" عن تصريح لسلمان خان، والذي أقرّ فيه بأنه لا يوجد في بوليوود أفضل من 5 ممثلين، من بينهم هو، وذلك خلال لقاء مع مجلة "فيلم فير".

خلال لقائه مع المجلة، قال سلمان: "في نهاية المطاف، ستختفي النجومية، فالحفاظ على ازدهارها لفترة طويلة يعد مهمة صعبة، وأعتقد أنني وشاروخان وعامر خان وأجاي ديفجان وأكشاي كومار، الوحيدين الذين نجحوا في الحفاظ على نجوميتهم لفترة طويلة".

وأضاف سلمان: "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على نجوميتنا لسنوات قليلة أخرى، وكما يحدث مع جميع النجوم، قد تنخفض مبيعات الأفلام من 8 إلى 10 %، ولكن ذلك سيحدث بعد فترة".

وعلى الصعيد الفني، ينشغل سلمان خان حاليًا في تصوير فيلم "دابانغ 3" Dabangg 3 والذي يشارك في بطولته النجمة "سوناكشي سينها".

وبالإضافة إلى "دابانغ 3"، من المقرر أن يتعاون سلمان مع المخرج "سانجاي ليلا بهنسالي" مرة أخرى بعد 19 عامًا في فيلم جديد يدعى "إن شاءالله"، والذي سيشارك بطولته النجمة الشابة "عليا بهات".

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