عليا بهات تكشف عن موهبتها الغنائية وتسجل أغنية من أجل فيلمها الجديد Sadak 2

تستعد النجمة "عليا بهات" لبدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "Sadak 2" للمخرج "ماهيش بهات"، باستعراض موهبتها الغنائية بتسجيل الأغنية المبدئية للفيلم.

وكشفت المصادر أن الأغنية رومانسية وستعرض في مرحلة حاسمة في الفيلم، ولذلك تركز "عليا" على كل تفاصيلها، ومن المقرر تسجيل الأغنية النهائية في أغسطس.

ونقلت مجلة "ديكان كرونكل" عن المصدر قوله: "انتهى الملحن جيت جانجولي من إعداد لحن الأغنية، ولكن الكلمات لا تزال قيد الإعداد. وستسجل عليا النسخة المبدئية من الأغنية حتى تتم مراجعة وتعديل الكلمات تحت إشراف المخرج ماهيش بهات".

هذا وسيلعب دوري البطولة في الفيلم الذي يُعد نسخة جديدة من فيلم عُرض في عام 1991 بنفس الاسم، النجمة عليا والممثل أديتيا روي كابور، كما سيظهر في الفيلم النجمين "سانجاي دوت" و"بوجا بهات"، واللذان شاركا في الفيلم الأصلي.

وبينما لم يتم بعد الكشف عن قصة الفيلم القادم، من المتوقع أن يتبع الفيلم الأصلي الذي كان فيلمًا رومانسيًا يدور حول حياة شاب يقع في حب فتاة ليل.

هذا ومن المقرر أن يعرض الفيلم في السينما في 25 مارس 2020.

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