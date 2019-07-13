رغم الانفصال.. سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده حبيبته السابقة في منزله

يعد النجم سلمان خان غنيًا عن التعريف، فهو أحد أبرز نجوم بوليوود ونجح في ترك بصمته وإنشاء قاعدة جماهيرية ضخمة، وبالإضافة إلى أعماله الفنية، يعرف بأنه أشهر عازب في بوليوود.

وفي أحدث ظهور له، أثار سلمان الكثير من الجدل، حيث أقام حفل مميز لعيد ميلاد حبيبته السابقة، الممثلة "سانجيتا بيجلاني"، في منزله.

كشفت مجلة "ومانز إيرا" أنه سبق وارتبط سلمان بسانجيتا وكانا يستعدان للزواج أيضًا، ولكن الأمور لم تسر على ما يرام بينهما وانتهي بهما الأمر بالانفصال.

ومع ذلك، احتفظ الثنائي بصداقتهما القوية حتى الآن ولم يؤثر الانفصال على مستقبلهما كصديقين حميمين، حيث أقام سلمان حفلًا في منزله من أجل عيد ميلاد سانجيتا وسط حضور مجموعة من الأصدقاء.

حضر الحفل كل من الممثلة إيكتا سوهيني وزوجها الممثل موهنيش باهل، بالإضافة إلى المنتج ساجد ناديادوالا وزوجته، وكان من بين الحضور أيضًا مغنية البلاي باك يوليا فانتور والتي يُذكر أنها حبيبته الحالية.

وفي الصور، يمكن رؤية سانجيتا سعيدة بهدية سلمان التي تضمنت مجموعة بالون وبوكيه ورد جميل، وكانت اطلالتها غاية في الجاذبية، حيث ارتدت فستان أزرق ذو حمالات رفيعة واعتمدت خصلات ويفي ومكياج لافت.

أعربت سانجيتا عن سعادتها ونشرت صورتها من الحفل على إنستغرام، والتي ظهر فيها سلمان بإطلالة كاجوال تألفت من تي شيرت أبيض وبنطلون جينز.

ويجدر بالذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع بين سانجيتا وعائلة خان منذ 3 عقود حتى الآن، على الرغم من انفصال سانجيتا وسلمان لأسباب لا يعلمها أحد سوى أفراد العائلة.

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