في عيد ميلاده الـ80..عادل إمام يكشف لجمهوره حقيقة اعتزاله الفن

يصادف اليوم الـ17 من أيّار عيد ميلاد زعيم الكوميديا الفنان المصري عادل إمام، وتزامنًا مع بلوغه الـ80 من عمره، قرر أن يكشف للجمهور من خلال تصريحاته الصحفية مؤخرًا عن الموعد الذي سيعتزل فيه الفن نهائيًا.

وفي هذا الخصوص، أشار الزعيم عادل إمام بأن موعد اعتزاله الفن مرهون بما يريده الجمهور، ففي حال شعر بأنه أصبح غير مرغوب به سيتوقف عن العمل، مضيفًا أن عدم وجود أفكار جديدة ومميزة أيضًا ستكون أحد أسباب الاعتزال.

وتابع: "بالرغم من المسيرة التي يراها الناس أنها كبيرة جدا، إلا أنني أشعر أن لدي المزيد الذي لم أقدمه بعد لجمهوري الذي أقدّره وأعشقه وأخاف من آراءه حتى هذا اليوم، وأتابع انتقاداته وأعمل على ضبطها وآخذها في عين الاعتبار".

وأكد عادل إمام أن موسم رمضان 2020 لم يتأثر سلبًا بسبب وباء كورونا العالمي، بل على العكس كان الأثر إيجابي حيث أن الحجر المنزلي وبقاء الناس في منازلهم لفترة أطول أتاح ذلك الفرصة لهم لمشاهدة الأعمال الدرامية لتسلية وقتهم، مما جعل المنافسة أقوى بين الأعمال الفنية.

الجدير بالذكر، أن الفنان عادل إمام عانى خلال السنوات السابقة وما زال من شائعات الوفاة التي تلاحقه باستمرار، إلى درجة أنه في مرة من المرات صرّح وقال: "أنا مش عارف هي الناس ليه عايزاني أموت".

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